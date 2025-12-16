[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] 'Yêu' nhiều có làm nam giới 'yếu' đi?

2 ngày trước

GĐXH - Trong các mối quan hệ, cảm xúc của đàn ông thường thay đổi theo cách lặng lẽ hơn phụ nữ. Nhiều người trông vẫn bình thường, vẫn đi làm, vẫn trò chuyện, vẫn sinh hoạt như mọi ngày nhưng bên trong lại thu mình, căng thẳng hoặc mất kết nối cảm xúc với vợ. Điều đáng nói là rất ít người đàn ông chủ động thừa nhận họ đang mất cảm xúc vì tâm lý xã hội vô hình đã khiến họ quen với việc phải mạnh mẽ, phải tự cân bằng và không được yếu đuối.