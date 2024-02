Quản trị page mạng xã hội cần lưu ý những điều này, nếu không có ngày bị phạt nặng

Ngày 29/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc đối với ông T. V. H, ngụ xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, quản trị viên nhóm facebook "66 tự do Cao Lãnh" có hơn 16.000 thành viên.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 02/2020, ông T. V. H đã tạo lập nhóm facebook "66 tự do Cao Lãnh" với mục đích chia sẻ thông tin mua bán, trao đổi phụ kiện xe mô tô. Tuy nhiên, sau khi tạo lập nhóm, ông H đã không bật chế độ kiểm duyệt bài viết, để thành viên tự do đăng tải, chia sẻ, bình luận bài viết có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật (quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hoá, dịch vụ bị cấm, mua bán trái phép pháo nổ) làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình an ninh, trật tự tại địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời làm việc đối với ông T. V. H, ngụ xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, quản trị viên nhóm facebook "66 tự do Cao Lãnh" có hơn 16.000 thành viên.

Ông H đã vi phạm quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tại cơ quan Công an, T. V. H thừa nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không kiểm duyệt thông tin các bài viết đăng tải, chia sẻ, bình luận trên nhóm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. T. V. H tự nguyện tháo gỡ các bài viết có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật trên nhóm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng Công an Đồng Tháp đã tiến hành răn đe, giáo dục, hướng dẫn thực hiện việc quản trị nhóm. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ thực trạng buông lỏng kiểm duyệt thông tin của một bộ phận quản trị viên và hoạt động phức tạp các đối tượng lợi dụng hội, nhóm mạng xã hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như hiện nay.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo Nhân dân, quản trị viên các trang, hội, nhóm mạng xã hội nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý thành viên, kiểm soát thông tin đăng tải, chia sẻ để góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Xem thêm video đang được quan tâm: