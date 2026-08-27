Tài xế taxi uống rượu, vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người ở Lào Cai

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, khoảng 04h15 ngày 24/8/2026, tại nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E), thuộc địa phận tổ 22, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 24H-064.xx do anh Phan Vinh Quang (SN 2006, trú tại thôn Tả Van Dáy, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) điều khiển, lưu thông trên đường Chiềng On hướng Nhà thi đấu đi siêu thị GO và xe mô tô biển số 24B1-063.xx do anh Bùi Tố H (SN 1993, nơi thường trú tại thôn Bến Phà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng Bến xe Trung tâm đi vòng xuyến Ngã Sáu.

Hậu quả, anh H tử vong tại chỗ, xe ô tô và xe mô tô hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Phan Vinh Quang, người điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong tại phường Cam Đường (ảnh CALC).

Kết quả ban đầu xác định, Phan Vinh Quang điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn (0,722 mg/l), không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đến đường giao nhau không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đã đâm va vào xe mô tô do anh Bùi Tố H điều khiển, làm anh H tử vong tại chỗ.

Quá trình xác minh cho thấy, Phan Vinh Quang làm nghề lái xe taxi, là nghề nghiệp đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặt sự an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong vụ việc này, hành vi điều khiển phương tiện không chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26/8/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.