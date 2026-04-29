Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án
GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.
Ngày 29/4, TAND vực 3 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế; vợ Chinh) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 16/7/2025, Chinh điều khiển xe mô tô chở Thủy đến quán ăn trên đường Sông Bồ (phường Hương Trà, TP Huế) để uống bia cùng bạn bè. Sau một lúc, Thủy tự lái xe về nhà, còn Chinh tiếp tục ở lại uống bia.
Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Thủy quay lại quán, chở theo con nhỏ là cháu L.Đ.G.B. (SN 2019). Dù biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, Thủy vẫn giao xe cho Chinh điều khiển chở hai mẹ con đi siêu thị.
Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh (phường Hương Trà), dù khu vực có biển cảnh báo giao nhau, vạch dành cho người đi bộ và đông dân cư, Chinh vẫn không giảm tốc độ.
Cùng thời điểm, anh L.T.T. (SN 2001, trú xã Đan Điền, TP Huế) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Trần Quốc Tuấn. Do thiếu quan sát và không nhường đường, hai xe va chạm mạnh tại ngã tư.
Hậu quả, anh T. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) nhưng tử vong vào ngày 1/8/2025. Chinh bị thương tích 12%, cháu Bảo bị thương tích 9%, hai phương tiện hư hỏng nặng. Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe và trong máu có nồng độ cồn.
Đối với Nguyễn Thị Thủy, dù nhận thức rõ chồng không đủ điều kiện lái xe và đang trong tình trạng có sử dụng bia rượu, nhưng vẫn giao phương tiện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
HĐXX tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh 1 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
