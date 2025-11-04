Mới nhất
Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạn

Thứ ba, 20:15 04/11/2025
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với V.B.K. (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra. V.B.K. chính là người đã nhận thay lái xe gây tai nạn .

Khoảng 19h25’ ngày 2/9, tại khu dân cư Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 30L-834.xx do Đ.T.A. (sinh năm 1993, trú tại TP. Hà Nội) điều khiển, khi lùi xe từ vỉa hè xuống đường đã va chạm với xe mô tô BKS 98H1-379.xx do P.Đ.L. (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, chở sau N.P.H.L. (sinh năm 2002, trú tại TP. Đà Nẵng). Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với hai xe đang đỗ trên vỉa hè.

Sau khi gây tai nạn, Đ.T.A. đã rời khỏi hiện trường và đến ngày 8/9 mới đến cơ quan Công an trình báo.

Đáng chú ý, V.B.K. (là em vợ của tài xế Đ.T.A.) đã tự nhận là người điều khiển xe gây tai nạn và đứng ra thỏa thuận bồi thường thiệt hại nhằm che giấu hành vi của anh rể mình.

Xử nghiêm thanh niên nhận tội thay anh rể, người lái xe gây tai nạn bỏ trốn- Ảnh 1.

Tài xế Đ.T.A. và em rể (người nhận thay việc lái xe gây tai nạn) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Đ.T.A. lùi xe không quan sát phía sau, vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Với hành vi này, tài xế Đ.T.A. bị xử phạt 42 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe; Chủ xe P.T.T. bị xử phạt 5 triệu đồng vì giao phương tiện đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho Đ.T.A. điều khiển gây tai nạn; V.B.K., người nhận tội thay lái xe, bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân: Mọi hành vi nhận thay, khai báo gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật để che giấu vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi lùi xe, người điều khiển phương tiện phải quan sát hai bên và phía sau, có tín hiệu và chỉ lùi khi bảo đảm an toàn. Khi xảy ra tai nạn, cần báo ngay cho cơ quan công an, tuyệt đối không được bỏ trốn hoặc nhờ người khác đứng ra nhận thay.

Minh Đức
