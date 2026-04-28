Quảng Ninh: Truy bắt thành công đối tượng có hành vi giết người sau 16 giờ gây án

Thứ ba, 07:24 28/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cù Văn An (SN 1993, trú tại tổ dân phố Ngoại, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định. Do bỏ địa phương đi làm ăn nhiều năm, hiện đối tượng đã bị xóa hộ khẩu thường trú.

Từ tháng 1/2025 đến nay, An làm thuê tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long (thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh). Trong quá trình làm việc, đối tượng ở cùng và phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình C (SN 1991, trú tại Khu 3 xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cùng là công nhân đang thi công tại công trình trên.

Đối tượng Cù Văn An tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Để thực hiện hành vi trả thù, An đã chủ động bỏ việc từ trước. Khoảng 11h ngày 24/4/2026, An quay lại phòng trọ của anh C chờ sẵn. Khi anh C xuất hiện, An đã sử dụng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Quá trình điều tra, nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời trao đổi thông tin đề nghị phối hợp.

Đến 2h30 sáng ngày 25/4/2026, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Tổ công tác gồm lực lượng của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 16 giờ trước

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Pháp luật - 1 ngày trước

Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Pháp luật - 2 ngày trước

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

Xã hội - 2 ngày trước

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Pháp luật - 2 ngày trước

Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
