Quảng Ninh: Truy bắt thành công đối tượng có hành vi giết người sau 16 giờ gây án
GĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thông tin từ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ thành công đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Cù Văn An (SN 1993, trú tại tổ dân phố Ngoại, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là lao động tự do, không có nơi cư trú ổn định. Do bỏ địa phương đi làm ăn nhiều năm, hiện đối tượng đã bị xóa hộ khẩu thường trú.
Từ tháng 1/2025 đến nay, An làm thuê tại công trình Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long (thuộc khu phố 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh). Trong quá trình làm việc, đối tượng ở cùng và phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình C (SN 1991, trú tại Khu 3 xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cùng là công nhân đang thi công tại công trình trên.
Để thực hiện hành vi trả thù, An đã chủ động bỏ việc từ trước. Khoảng 11h ngày 24/4/2026, An quay lại phòng trọ của anh C chờ sẵn. Khi anh C xuất hiện, An đã sử dụng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.
Quá trình điều tra, nhận định đối tượng có khả năng lẩn trốn về khu vực tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời trao đổi thông tin đề nghị phối hợp.
Đến 2h30 sáng ngày 25/4/2026, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).
Tổ công tác gồm lực lượng của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân và lực lượng tham gia truy bắt.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
