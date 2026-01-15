Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng CSTHAHS&HTTP), Công an tỉnh Lai Châu đã bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 10/10/2025 tại tổ dân phố Nậm Loỏng, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 10/10/2025, do bức xúc việc bị một nhóm người lạ mặt chặn đường và đe dọa đánh, Giàng Nguyên Thành (SN 2009) đã đến phòng trọ của Chảo Pết Sênh (SN 2004, trú tại bản Nậm Chà, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu), ở tổ dân phố Nậm Loỏng 3, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. Tại đây, Thành hỏi mượn Sênh một con dao. Sênh trả lời "để Sênh đi cùng Thành" và lấy một con dao gấp (dạng dao nhọn) mang theo với mục đích nếu xảy ra đánh nhau sẽ dùng để chống trả, rồi cùng Thành và một số người khác đi tìm nhóm đã đe dọa Thành.
Trong quá trình di chuyển và tụ tập tại khu vực tổ dân phố Nậm Loỏng 3, phường Đoàn Kết, giữa hai nhóm thanh niên do Chảo Pết Sênh và Lý A Quyền cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Khi xảy ra đánh nhau, Chảo Pết Sênh đã rút dao đâm trúng vào bụng Lù Văn Khải (SN 2003), khiến Khải tử vong trên đường đi cấp cứu, đồng thời đâm trúng vào đùi trái của Lê Thế Toàn.
Sau khi gây án, Chảo Pết Sênh đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp con dao dùng để gây án. Vụ việc có sự tham gia của nhiều đối tượng khác trong hai nhóm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Bị can Chảo Pết Sênh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về các hành vi "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Gây rối trật tự công cộng". Bị can Lý A Quyền bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Công an tỉnh Lai Châu, vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đối với mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, về hậu quả nặng nề của hành vi nóng nảy, coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Việc mang theo, sử dụng hung khí trái phép không chỉ xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn khiến chính bản thân người vi phạm phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc trước pháp luật.
Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AIPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảmPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việcPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
Hà Nội: Bị 'Công an online' dọa bắt, nam sinh viên 19 tuổi lấy trộm vàng của bố mẹ mang đi bánPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
Lạng Sơn: Xử phạt cá nhân đăng video phản cảm trên Facebook để 'câu view'Pháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để “câu view”, “câu like” trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
Ninh Bình: Hai anh em ruột bị bắt giữ vì hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng ô tôPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã “Trộm cắp liên tỉnh”.
Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng YênPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.