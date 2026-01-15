Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng CSTHAHS&HTTP), Công an tỉnh Lai Châu đã bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 10/10/2025 tại tổ dân phố Nậm Loỏng, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ ngày 10/10/2025, do bức xúc việc bị một nhóm người lạ mặt chặn đường và đe dọa đánh, Giàng Nguyên Thành (SN 2009) đã đến phòng trọ của Chảo Pết Sênh (SN 2004, trú tại bản Nậm Chà, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu), ở tổ dân phố Nậm Loỏng 3, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu. Tại đây, Thành hỏi mượn Sênh một con dao. Sênh trả lời "để Sênh đi cùng Thành" và lấy một con dao gấp (dạng dao nhọn) mang theo với mục đích nếu xảy ra đánh nhau sẽ dùng để chống trả, rồi cùng Thành và một số người khác đi tìm nhóm đã đe dọa Thành.

Hiện trường khu vực xảy ra sự việc.

Trong quá trình di chuyển và tụ tập tại khu vực tổ dân phố Nậm Loỏng 3, phường Đoàn Kết, giữa hai nhóm thanh niên do Chảo Pết Sênh và Lý A Quyền cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Khi xảy ra đánh nhau, Chảo Pết Sênh đã rút dao đâm trúng vào bụng Lù Văn Khải (SN 2003), khiến Khải tử vong trên đường đi cấp cứu, đồng thời đâm trúng vào đùi trái của Lê Thế Toàn.

Sau khi gây án, Chảo Pết Sênh đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp con dao dùng để gây án. Vụ việc có sự tham gia của nhiều đối tượng khác trong hai nhóm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bị can Chảo Pết Sênh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố về các hành vi "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Gây rối trật tự công cộng". Bị can Lý A Quyền bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đối với mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, về hậu quả nặng nề của hành vi nóng nảy, coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Việc mang theo, sử dụng hung khí trái phép không chỉ xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn khiến chính bản thân người vi phạm phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc trước pháp luật.