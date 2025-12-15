Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Ngày 15/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Hồ sơ vụ án xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11/12/2025. Vào thời điểm trên, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 429 (thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực).

Đối tượng Đặng Từ Thịnh.

Phát hiện Đặng Từ Thịnh điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Trong quá trình cán bộ CSGT đưa phương tiện vào chốt để lập biên bản, Thịnh đi theo nài nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Khi lời đề nghị không được chấp nhận, gã đàn ông này đã bất ngờ thay đổi thái độ, thực hiện hành vi tấn công tàn độc. Lợi dụng lúc có một chiếc xe tải đang lao tới, Thịnh bất ngờ ôm chặt một cán bộ trong tổ công tác và dùng sức đẩy mạnh người này ngã vào đầu xe tải.

Khoảnh khắc đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải đang đi tới được camera an ninh ghi lại.

Nhờ phản xạ nhanh nhạy, chiến sĩ CSGT đã kịp thời né tránh cú đâm trực diện của chiếc xe tải, thoát chết trong gang tấc. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Đặng Từ Thịnh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.