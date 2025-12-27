Mới nhất
Thả chó dữ tấn công người khác: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 'Giết người'?

Thứ bảy, 10:01 27/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Hành vi mang chó dữ không rọ mõm ra nơi công cộng, cố ý thả chó tấn công người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội...

Liên quan đến đoạn clip gây phẫn nộ ghi lại cảnh một nam thanh niên xua chó dữ tấn công người phụ nữ xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), trao đổi với Gia đình và Xã hội, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) đã có những phân tích pháp lý đáng chú ý về vụ việc này.

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi nguy hiểm - Ảnh 1.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp).

Theo Luật sư Cường phân tích, nam thanh niên mang theo loại chó nhập ngoại hung dữ ra nơi công cộng nhưng không tuân thủ quy tắc an toàn (không xích, không rọ mõm). Đáng lên án hơn, người này đã cố ý đẩy con chó về phía những người đang xảy ra mâu thuẫn. Khi con chó quay sang tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã ra đường, nam thanh niên này không những không can ngăn mà còn có tác động ngăn cản người khác vào cứu giúp.

"Hành vi sử dụng chó dữ để tấn công người khác là hành vi nguy hiểm, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý" - Luật sư Cường nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, pháp luật không xử lý hình sự đối với động vật. Tuy nhiên, nếu người nào sử dụng động vật như một công cụ, phương tiện để gây thương tích cho người khác thì người đó được coi là "người thực hành gián tiếp". Trong trường hợp này, con chó đóng vai trò như một thứ vũ khí nguy hiểm để thực hiện động cơ phạm tội.

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi nguy hiểm - Ảnh 2.

Hình ảnh nam thanh niên thả chó dữ vào đám đông được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ video

Nếu cơ quan điều tra xác định nam thanh niên cố ý sử dụng chó như một phương tiện để tấn công, gây thương tích cho người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" (Điều 134 BLHS) hoặc tội "Giết người" (nếu hậu quả chết người xảy ra hoặc hành vi có khả năng tước đoạt tính mạng nạn nhân).

Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xem xét xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS do gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong đoạn video, nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, đứng không vững, nghi do sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định điều này không làm giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý.

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi nguy hiểm - Ảnh 3.

Nạn nhân nữ bị con vật tấn công dã man. Ảnh cắt từ video

Dẫn chứng Điều 13 Bộ luật Hình sự, Luật sư Cường cho biết: "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự".

Do đó, nếu xác định được nam thanh niên là chủ chó và có hành vi điều khiển (suỵt, lùa) chó cắn người, thì dù không tỉnh táo, người này vẫn bị xử lý hình sự nghiêm minh.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, chủ vật nuôi còn phải đối mặt với các trách nhiệm dân sự và hành chính, cụ thể:

Về dân sự, theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu hoặc người quản lý chó mèo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi gây ra cho tính mạng, sức khỏe của người khác.

Về hành chính, trường hợp thả rông chó ra nơi công cộng mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP) về hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó khi ra nơi công cộng.

Luật sư Cường nhận định, hành vi sử dụng chó để trả thù hoặc tấn công người khác trong vụ việc này thể hiện tính chất côn đồ, ý thức coi thường pháp luật và coi thường tính mạng người khác. Đây là hành vi rất đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất để răn đe.

Hiện cơ quan điều tra sẽ cần làm rõ danh tính các bên, xác định chủ sở hữu con chó, giám định thương tích của nạn nhân và khả năng nhận thức của nam thanh niên để có căn cứ khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi nguy hiểm - Ảnh 4.Hà Nội: Xôn xao cảnh thanh niên thả chó dữ vào đám đông khiến một phụ nữ bị cắn xé dã man

GĐXH - Nam thanh niên dắt theo con chó lớn (giống Pitbull) sau đó thả con vật về phía đám đông đang xô xát. Con chó sau đó đã bất ngờ quay sang tấn công một người phụ nữ khiến nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng.

Một cuộc gọi suýt cuốn sạch 60 triệu của người già

Một cuộc gọi suýt cuốn sạch 60 triệu của người già

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ một cuộc điện thoại tự xưng "công an", một lời đe dọa về vòng lao lý, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Nghệ An suýt mất trắng 60 triệu đồng. Dù đã được tuyên truyền nhiều lần, người già vẫn là đối tượng dễ bị đánh trúng tâm lý sợ hãi, hoang mang trước các chiêu lừa tinh vi.

Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12

Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.

Bắt 2 đối tượng gây hơn 150 vụ trộm dây cáp, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Bắt 2 đối tượng gây hơn 150 vụ trộm dây cáp, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong chưa đầy 20 ngày, hai đối tượng từ Hà Tĩnh đã lặng lẽ "càn quét" hơn 150 trạm phát sóng tại Nghệ An, cắt trộm dây cáp chống sét, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng và để lại nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hạ tầng viễn thông giữa mùa mưa bão.

Bắt nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý qua biên giới

Bắt nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý qua biên giới

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

Cho vay nặng lãi với giá 'cắt cổ' 2 đối tượng ở Cao Bằng bị bắt

Cho vay nặng lãi với giá 'cắt cổ' 2 đối tượng ở Cao Bằng bị bắt

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khám phá thành công chuyên án 1225L đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cố ý gây thương tích, nhóm 'trai bản' ở Sơn La bị khởi tố

Cố ý gây thương tích, nhóm 'trai bản' ở Sơn La bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố nhóm trai bản về tội cố ý gây thương tích.

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 6 bánh heroin từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Hoãn phiên tòa xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Hoãn phiên tòa xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành - người hành hung dã man phụ nữ ở sảnh thang máy Sky Central bị hoãn do cả 3 luật sư bào chữa của bị cáo đều vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh Hóa

Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh Hóa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Thắng (nhân viên ngân hàng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay để phối hợp giải quyết.

Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

