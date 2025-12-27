Thả chó dữ tấn công người khác: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 'Giết người'?

Liên quan đến đoạn clip gây phẫn nộ ghi lại cảnh một nam thanh niên xua chó dữ tấn công người phụ nữ xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), trao đổi với Gia đình và Xã hội, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) đã có những phân tích pháp lý đáng chú ý về vụ việc này.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp).

Theo Luật sư Cường phân tích, nam thanh niên mang theo loại chó nhập ngoại hung dữ ra nơi công cộng nhưng không tuân thủ quy tắc an toàn (không xích, không rọ mõm). Đáng lên án hơn, người này đã cố ý đẩy con chó về phía những người đang xảy ra mâu thuẫn. Khi con chó quay sang tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã ra đường, nam thanh niên này không những không can ngăn mà còn có tác động ngăn cản người khác vào cứu giúp.

"Hành vi sử dụng chó dữ để tấn công người khác là hành vi nguy hiểm, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý" - Luật sư Cường nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, pháp luật không xử lý hình sự đối với động vật. Tuy nhiên, nếu người nào sử dụng động vật như một công cụ, phương tiện để gây thương tích cho người khác thì người đó được coi là "người thực hành gián tiếp". Trong trường hợp này, con chó đóng vai trò như một thứ vũ khí nguy hiểm để thực hiện động cơ phạm tội.

Hình ảnh nam thanh niên thả chó dữ vào đám đông được người dân ghi lại. Ảnh cắt từ video

Nếu cơ quan điều tra xác định nam thanh niên cố ý sử dụng chó như một phương tiện để tấn công, gây thương tích cho người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" (Điều 134 BLHS) hoặc tội "Giết người" (nếu hậu quả chết người xảy ra hoặc hành vi có khả năng tước đoạt tính mạng nạn nhân).

Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xem xét xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS do gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong đoạn video, nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, đứng không vững, nghi do sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định điều này không làm giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý.

Nạn nhân nữ bị con vật tấn công dã man. Ảnh cắt từ video

Dẫn chứng Điều 13 Bộ luật Hình sự, Luật sư Cường cho biết: "Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự".

Do đó, nếu xác định được nam thanh niên là chủ chó và có hành vi điều khiển (suỵt, lùa) chó cắn người, thì dù không tỉnh táo, người này vẫn bị xử lý hình sự nghiêm minh.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, chủ vật nuôi còn phải đối mặt với các trách nhiệm dân sự và hành chính, cụ thể:

Về dân sự, theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu hoặc người quản lý chó mèo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi gây ra cho tính mạng, sức khỏe của người khác.

Về hành chính, trường hợp thả rông chó ra nơi công cộng mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP) về hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó khi ra nơi công cộng.

Luật sư Cường nhận định, hành vi sử dụng chó để trả thù hoặc tấn công người khác trong vụ việc này thể hiện tính chất côn đồ, ý thức coi thường pháp luật và coi thường tính mạng người khác. Đây là hành vi rất đáng lên án và cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc nhất để răn đe.

Hiện cơ quan điều tra sẽ cần làm rõ danh tính các bên, xác định chủ sở hữu con chó, giám định thương tích của nạn nhân và khả năng nhận thức của nam thanh niên để có căn cứ khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật.