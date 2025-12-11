Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Thứ năm, 19:51 11/12/2025 | Xã hội

Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khi tên này lẩn trốn tại địa phương.

Qua công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau và nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hòa Bình xác định một đối tượng có liên quan đến hành vi " giết người " xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn Ấp Thị Trấn B nên đã bố trí lực lượng tiến hành bắt giữ.

Đối tượng bị bắt giữ khai tên Nguyễn Văn Tất (SN 10/11/1991, ngụ tại xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ).

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tất khi bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Qua xác minh nhanh, được biết trước đó do có mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Văn Tất đã sử dụng hung khí gây ra vụ việc có dấu hiệu của hành vi "giết người" tại khu vực phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện đối tượng Tất đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

T.Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Xã hội - 1 giờ trước

Người đàn ông bất ngờ giữ chặt và đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang đi ngược chiều. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM

Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM

Xã hội - 1 giờ trước

Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ diễn ra vào chiều 20/12 và sáng 21/12 tại Hội trường Thành phố, với quy mô 597 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới sau khi hợp nhất, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội với đô thị "siêu đông dân".

Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khí

Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khí

Xã hội - 3 giờ trước

Gần đây, nhiều gia đình tại Hà Nội rơi vào cảnh cả nhà cùng ho, dị ứng, ngứa mắt, thậm chí trẻ nhỏ bị viêm phế quản, viêm phổi dai dẳng.

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Xã hội - 3 giờ trước

Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 11/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vì điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.

Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng

Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặng

Xã hội - 3 giờ trước

Phương pháp mới đặc biệt phù hợp với các mẫu hài cốt phân hủy nặng, ADN đứt gãy thành các đoạn rất ngắn, trường hợp mà các phương pháp giám định truyền thống thường không đưa ra được kết luận.

Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tử

Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tử

Xã hội - 3 giờ trước

Do đau đớn vì mang bệnh, người phụ nữ mắc bệnh ung thư đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng tự tử. May mắn, sau đó nạn nhân được cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, Hải Phòng cứu sống.

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.

Xem nhiều

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ may mắn về sự nghiệp mà còn sở hữu nền tảng sức khỏe ổn định, dẻo dai. Nhờ vậy, họ tích lũy được nhiều thành tựu và hưởng trọn tuổi già an nhàn.

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Đời sống
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Đời sống
Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật
Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top