Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Qua công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau và nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hòa Bình xác định một đối tượng có liên quan đến hành vi " giết người " xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn Ấp Thị Trấn B nên đã bố trí lực lượng tiến hành bắt giữ.



Đối tượng bị bắt giữ khai tên Nguyễn Văn Tất (SN 10/11/1991, ngụ tại xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ).

Nguyễn Văn Tất khi bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Qua xác minh nhanh, được biết trước đó do có mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Văn Tất đã sử dụng hung khí gây ra vụ việc có dấu hiệu của hành vi "giết người" tại khu vực phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện đối tượng Tất đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.