Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân phát minh ra... 421 từ khác nhau chỉ để gọi tên "tuyết"
Sự kỳ diệu của ngôn ngữ khiến nhiều người phải choáng ngợp.
Truyền thuyết về việc người Inuit có 50 từ chỉ tuyết đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng giờ đây có vẻ như người Scotland đã đánh bại con số đó. Các nhà nghiên cứu về một cuốn từ điển Scotland mới cho biết họ đã tìm thấy hơn 400 từ Scots dành cho thứ "bột trắng" này, từ “feefle” đến “flindrikin”, từ “spitters” đến “snaw-pouther”.
Các học giả đang biên soạn cuốn "Từ điển lịch sử tiếng Scots" đầu tiên - cuốn sách bao gồm mọi từ trong ngôn ngữ Scots từ những ghi chép sớm nhất cho đến tận ngày nay - khẳng định họ đã tìm thấy 421 từ tiếng Scots chỉ tuyết. Các ví dụ khác bao gồm “snaw” (tuyết) và “sneesl”, có nghĩa là bắt đầu mưa hoặc tuyết, và “skelf”, một bông tuyết lớn.
Theo cuốn từ điển, bất kể là loại tuyết nào cũng đều có một từ Scots dành cho nó, cho dù đó là “feefle” (để chỉ tuyết xoáy, như tuyết quanh một góc phố), “flindrikin” (một trận tuyết rơi nhẹ), “spitters” (những giọt mưa hoặc bông tuyết nhỏ bị gió thổi bay) hay “snaw-pouther” (tuyết mịn bị gió cuốn đi).
“Feuchter” được định nghĩa là “rơi nhẹ nhàng, rơi xuống thành những bông tuyết lẻ tẻ”, “snaw-ghast” là một bóng ma hiện ra trong tuyết, và “blin-drift” có nghĩa là tuyết đang bị gió cuốn đi.
Đại học Glasgow cho biết với 421 cách mô tả về tuyết có nghĩa là “người Scots đã đánh bại người Inuit về số lượng từ ngữ dành cho tuyết”. Giả thuyết rằng người Inuit có 50 từ khác nhau chỉ tuyết bắt nguồn từ năm 1911, khi nhà nhân chủng học Frank Boas xuất bản cuốn "Sổ tay về người Ấn Độ Bắc Mỹ"; 80 năm sau, giả thuyết này đã bị bác bỏ bởi cuốn "Trò bịp lớn về từ vựng Eskimo" của Geoffrey Pullum.
Tiến sĩ Susan Rennie, giảng viên tiếng Anh và tiếng Scots tại Đại học Glasgow, cho biết: “Thời tiết đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân Scotland trong nhiều thế kỷ. Số lượng và sự đa dạng của các từ ngữ trong ngôn ngữ này cho thấy việc giao tiếp về thời tiết quan trọng như thế nào đối với tổ tiên chúng ta, vì nó có thể dễ dàng ảnh hưởng đến kế sinh nhai của họ.”
Nhưng "tuyết" không phải từ duy nhất được quan tâm đến vậy. Môn bắn bi cũng có tới 369 mục từ vựng khác nhau để miêu tả trong ngôn ngữ này, bao gồm “runtit” (mất hết bi vào tay đối thủ) và “nieve” (một phương pháp gian lận khi bắn bi bằng cách đưa tay ra phía trước quá xa).
“Bạn có thể mong đợi những môn thể thao như bóng đá và golf sẽ chiếm tỉ trọng lớn trong từ điển, nhưng hóa ra lại có nhiều từ liên quan đến trò bắn bi hơn - điều này cho thấy trò chơi này từng phổ biến như thế nào với các thế hệ trẻ em Scotland,” bà Rennie nói.
Nguồn: The Guardian
Chi Chi
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 nămChuyện đó đây - 12 giờ trước
Các nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.
Nga phát minh công nghệ mới đi ngược xu hướng của nhân loại: Tương lai có thể thay đổi ngành hàng khôngChuyện đó đây - 1 ngày trước
Động cơ tuabin khí nhỏ gọn được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ thích ứng.
Loài vật khó hiểu nhất thế giớiChuyện đó đây - 1 ngày trước
Nó là sự tổng hoà và kết hợp của những loài tưởng như không liên quan với nhau.
Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá nàyChuyện đó đây - 2 ngày trước
Đây là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết.
Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại MaChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.
Bò cũng khổ vì nhan sắc, ông chủ nghĩ cách làm chúng xấu đi để tránh bị chụp ảnhChuyện đó đây - 3 ngày trước
Vẻ đẹp của những con bò Highland kéo du khách nườm nượp đến chụp ảnh, khiến ông chủ tìm cách lai tạo ra những con bò xấu hơn để chúng đỡ bị quấy rối, làm phiền.
Bí ẩn trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố” với độ chính xác đáng kinh ngạcChuyện đó đây - 5 ngày trước
Chỉ cần quan sát trong vài phút, người đàn ông có thể tái hiện cả một đô thị với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khả năng được ví như “máy ảnh sống” của dị nhân khiến thế giới vừa kinh ngạc, vừa đặt câu hỏi về giới hạn thực sự của trí nhớ con người.
Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở MỹChuyện đó đây - 1 tuần trước
Sau 4 thập kỷ kể từ ngày hộp sọ được tìm thấy trong một mỏ đá, con quái vật đã được xác định là một loài mới.
136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.
Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuôngChuyện đó đây - 1 tuần trước
Nằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động nàyChuyện đó đây
Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.