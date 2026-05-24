Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm

Chủ nhật, 20:17 24/05/2026 | Chuyện đó đây

Các nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.

Một khoảng trống lớn nằm sâu bên trong Đại kim tự tháp Giza suốt khoảng 4.500 năm đã được ba đội ngũ nhà vật lý độc lập xác nhận bằng ba công nghệ phát hiện riêng biệt, theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature. Không gian này nằm ngay phía trên Phòng trưng bày lớn (Grand Gallery) và có chiều dài ít nhất 30 mét, tương đương với chính Phòng trưng bày lớn – một trong những đặc điểm kiến trúc phức tạp nhất của công trình này.

Phát hiện này đánh dấu cấu trúc nội thất quan trọng đầu tiên được xác định bên trong Đại kim tự tháp kể từ thế kỷ 19. Các lần quét tiếp theo đã điều chỉnh chiều dài tối thiểu lên tới 40 mét, củng cố giả thuyết rằng khoảng trống này là một phần liên tục duy nhất chứ không phải là một cụm các kẽ hở nhỏ.

Cách các nhà vật lý quét một công trình được xây dựng từ 4.500 năm trước

Sứ mệnh ScanPyramids, do Đại học Cairo và Viện Bảo tồn Đổi mới Di sản Pháp (HIP) dẫn đầu, đã sử dụng kỹ thuật gọi là chụp ảnh bức xạ muon để dựng hình bên trong kim tự tháp mà không cần khoan hay cắt vào đá. Muon là các hạt hạ nguyên tử được tạo ra khi tia vũ trụ va chạm với các nguyên tử ở tầng thượng quyển của Trái Đất. Vì chúng xuyên qua các vật liệu dày đặc với tốc độ có thể dự đoán được, các máy dò đặt bên trong và bên ngoài kim tự tháp có thể xác định các khoảng trống bằng cách đo lường nơi có nhiều hạt xuyên qua hơn so với đá đặc.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Nagoya đã lắp đặt các máy dò màng nhũ tương hạt nhân bên trong Phòng Hoàng hậu. Một đội từ Tổ chức Nghiên cứu Máy gia tốc Năng lượng cao Nhật Bản (KEK) đã đặt các thiết bị đo scintillator hodoscope tại cùng vị trí. Các nhà vật lý từ Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế Pháp (CEA) đã thiết lập các kính viễn vọng máy dò khí ở mặt phía bắc bên ngoài kim tự tháp.

Cả ba đội, làm việc độc lập với các thiết bị khác nhau, đều phát hiện ra cùng một khoảng trống tại cùng một vị trí. "Một khoảng trống lớn như vậy không thể là sự tình cờ", Mehdi Tayoubi, chủ tịch Viện HIP và đồng trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Một không gian kích thước tương đương hành lang nhà thờ nhưng không rõ mục đích

"Khoảng trống lớn" (Big Void) được ước tính cao khoảng 8 mét, rộng 2 mét và dài ít nhất 40 mét, nằm cách mặt đất kim tự tháp khoảng 20 mét. Mặt cắt ngang của nó phản chiếu gần như chính xác Phòng trưng bày lớn bên dưới, vốn dài 47 mét và cao 8,6 mét.

Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm - Ảnh 1.

Kate Spence, một nhà khảo cổ học tại Đại học Cambridge, nói với National Geographic rằng sự thẳng hàng của khoảng trống với các buồng giảm áp phía trên kim tự tháp khiến giả thuyết về một "đường dốc xây dựng nội bộ" trở nên hợp lý nhất. Trần của Phòng Hoàng đế được gia cố bằng những dầm đá granite khổng lồ, và một đường dốc ở vị trí này sẽ hữu ích về mặt cấu trúc để nâng các khối đá đó vào vị trí.

Sau khi xây dựng xong, đường dốc như vậy có thể đã được để trống hoặc lấp đầy một phần bằng gạch vụn. Salima Ikram, nhà Ai Cập học tại Đại học Mỹ ở Cairo, gợi ý rằng vị trí của khoảng trống ngay phía trên Phòng trưng bày lớn cũng có thể liên quan đến cách hành lang bên dưới này được xây dựng ban đầu.

Một số nhà nghiên cứu đã đặt ra khả năng không gian này có thể là một phòng chôn cất được che giấu cho Pharaoh Khufu, người mà xác ướp chưa bao giờ được tìm thấy. Quan tài của ông trong Phòng Hoàng đế được phát hiện trong tình trạng trống rỗng, và câu hỏi về nơi ông được an táng vẫn chưa có lời giải. Tuy nhiên, chưa có lý thuyết nào được xác nhận và cũng chưa có lối tiếp cận vật lý nào vào "Khoảng trống lớn" được thực hiện.

Cấu trúc thứ hai và một cánh cửa bị niêm phong

"Khoảng trống lớn" không phải là cấu trúc duy nhất mà dự án ScanPyramids xác định được. Một hành lang riêng biệt, nhỏ hơn đã được phát hiện phía sau lớp đá hình chữ V (chevron) ở mặt bắc của kim tự tháp, ở độ cao từ 17 đến 23 mét so với mặt đất. Vào tháng 2 năm 2023, các nhà nghiên cứu đã đưa một ống nội soi vào lối đi này và ghi lại những hình ảnh trực tiếp đầu tiên. Những bức ảnh ban đầu không cho thấy cổ vật nào, dù nhóm nghiên cứu lưu ý rằng toàn bộ nội thất vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.

Gần đây hơn, nhà Ai Cập học Zahi Hawass đã thông báo rằng một hành lang dài khoảng 30 mét đã được xác định nằm sâu hơn bên trong cấu trúc, được tiếp cận bởi các robot điều khiển từ xa trang bị camera. Các robot đã dừng lại trước một cánh cửa đá bị niêm phong ở cuối lối đi. Hawass đã chỉ ra rằng những gì nằm phía sau cánh cửa đó dự kiến sẽ được tiết lộ vào năm 2026.

Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm - Ảnh 2.

Sử dụng các cuộc khảo sát bằng tia laser chuyên dụng và dữ liệu đo ảnh, các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra mô hình 3D của Kim tự tháp lớn. Đây là hình ảnh mặt cắt theo hướng đông-tây của Kim tự tháp lớn và cũng là hình ảnh nhìn từ phía trước của khu vực Chevron ở mặt Bắc. Nguồn ảnh: Procureur, S. et al. Nature Communication (2023)

Công nghệ mạnh mẽ hơn đang nhắm tới Kim tự tháp

Một nhóm nghiên cứu đã công bố kế hoạch triển khai thiết bị phát hiện muon vào năm 2022 với độ nhạy cao gấp khoảng 100 lần so với các thiết bị từng được sử dụng tại địa điểm này, nhằm tạo ra hình ảnh chụp cắt lớp hoàn chỉnh đầu tiên của cấu trúc từ nhiều góc độ cùng lúc. Một nghiên cứu riêng biệt cùng năm, áp dụng Chụp cắt lớp Doppler bằng Radar khẩu độ tổng hợp, gợi ý rằng mạng lưới hành lang nội bộ của kim tự tháp có thể phức tạp hơn nhiều so với các bản đồ hiện tại thể hiện.

Đại kim tự tháp, được xây dựng theo lệnh của Pharaoh Khufu vào khoảng năm 2509 đến 2483 trước Công nguyên và bao gồm khoảng 2,3 triệu khối đá vôi, là kỳ quan duy nhất còn sót lại của thế giới cổ đại. Bất chấp hàng thế kỷ nghiên cứu, sơ đồ nội thất của nó vẫn tiếp tục được sửa đổi bởi công nghệ hình ảnh hiện đại và vật lý hạt.

Một cánh cửa đá bị niêm phong ở cuối hành lang nội thất mới được phát hiện, được tiếp cận bằng đầu dò robot, dự kiến sẽ được mở và báo cáo công khai vào năm 2026.

Nguồn: Daily Galaxy

Chi Chi
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nga phát minh công nghệ mới đi ngược xu hướng của nhân loại: Tương lai có thể thay đổi ngành hàng không

Nga phát minh công nghệ mới đi ngược xu hướng của nhân loại: Tương lai có thể thay đổi ngành hàng không

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Động cơ tuabin khí nhỏ gọn được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ thích ứng.

Loài vật khó hiểu nhất thế giới

Loài vật khó hiểu nhất thế giới

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nó là sự tổng hoà và kết hợp của những loài tưởng như không liên quan với nhau.

Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá này

Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đây là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết.

Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma

Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.

Bò cũng khổ vì nhan sắc, ông chủ nghĩ cách làm chúng xấu đi để tránh bị chụp ảnh

Bò cũng khổ vì nhan sắc, ông chủ nghĩ cách làm chúng xấu đi để tránh bị chụp ảnh

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Vẻ đẹp của những con bò Highland kéo du khách nườm nượp đến chụp ảnh, khiến ông chủ tìm cách lai tạo ra những con bò xấu hơn để chúng đỡ bị quấy rối, làm phiền.

Bí ẩn trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố” với độ chính xác đáng kinh ngạc

Bí ẩn trí nhớ siêu phàm của dị nhân “nhìn một lần, vẽ cả thành phố” với độ chính xác đáng kinh ngạc

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Chỉ cần quan sát trong vài phút, người đàn ông có thể tái hiện cả một đô thị với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khả năng được ví như “máy ảnh sống” của dị nhân khiến thế giới vừa kinh ngạc, vừa đặt câu hỏi về giới hạn thực sự của trí nhớ con người.

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Sau 4 thập kỷ kể từ ngày hộp sọ được tìm thấy trong một mỏ đá, con quái vật đã được xác định là một loài mới.

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Nằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.

Xem nhiều

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Chuyện đó đây

Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.

Nhặt viên đá có hoa văn lạ trên bãi biển, người đàn ông sững sờ khi chuyên gia định giá hơn 500 tỷ đồng

Nhặt viên đá có hoa văn lạ trên bãi biển, người đàn ông sững sờ khi chuyên gia định giá hơn 500 tỷ đồng

Chuyện đó đây
"Khủng long sống" khổng lồ bất ngờ nổi lên giữa biển, khoảnh khắc hiếm khiến ai thấy cũng nói may mắn

"Khủng long sống" khổng lồ bất ngờ nổi lên giữa biển, khoảnh khắc hiếm khiến ai thấy cũng nói may mắn

Chuyện đó đây
Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Chuyện đó đây
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top