Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo
GĐXH - Mừng sinh nhật danh ca Ngọc Sơn, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt gần 3 thập kỷ của 2 anh em.
Mới đây, trên trang cá nhân, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi dành những lời lẽ chân thành và xúc động gửi đến "anh Ba" Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật.
"Happy Birthday người anh thân thương của em! Vẫn nhớ như in cái thời Trống Đồng, 126, Lan Anh, anh Ba đi đến đâu cũng giới thiệu em để em có thêm nhiều show, luôn sát cánh bên em để em thêm phần tự tin trên sân khấu.
Và 29 năm qua, anh Ba vẫn luôn thương đứa em gái này như vậy, vẫn sát cánh mỗi khi cùng show diễn, vẫn trò chuyện thường xuyên để em hiểu thêm về nhiều kinh nghiệm sân khấu mà anh đã trải qua khắp mọi miền đất nước. Thương chúc anh Ba luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và được Đại gia đình yêu mến!", Thanh Thảo bày tỏ.
Bên cạnh những lời tình cảm của Thanh Thảo, điều khiến fan bất ngờ là bức ảnh so sánh hình ảnh của cả hai từ khi còn là những giọng ca triển vọng cho đến hiện tại đã trở thành những nghệ sĩ gạo cội trong làng nhạc Việt.
Được biết, Thanh Thảo và Ngọc Sơn quen biết từ những năm đầu thập niên 1990, khi Thanh Thảo vẫn còn là gương mặt trẻ mới bước chân vào nghề, còn Ngọc Sơn đã là cái tên đình đám trên nhiều sân khấu lớn. Và suốt gần 30 năm, Ngọc Sơn luôn giữ vai trò như một người anh dẫn dắt và bảo vệ đàn em. Nam danh ca không chỉ tạo điều kiện cho Thanh Thảo có thêm nhiều buổi diễn mà còn luôn đồng hành trong những giai đoạn quan trọng của cô.
Về phía Thanh Thảo, nữ ca sĩ luôn dành cho Ngọc Sơn sự kính trọng và biết ơn sâu sắc. Trước đó, hồi giữa năm 2024, nhân chuyến cùng 2 con về Việt Nam nghỉ hè, Thanh Thảo đồng hành cùng đàn anh trong chuyến thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn. "Anh Ba coi tôi như em ruột trong nhà, chưa từng la mắng dù rằng tôi nghe người ta nói anh rất kỹ tính, luôn cầu toàn trong mọi việc", Thanh Thảo khi đó chia sẻ.
Cô cũng nói vui rằng có khi Ngọc Sơn xem mình như "em trai" bởi tính cách phóng khoáng, "như đàn ông", không chút bánh bèo. Hiện Thanh Thảo có cuộc sống viên mãn tại Mỹ. Ông xã hết mực cưng chiều và sẵn sàng đầu tư cho các đêm nhạc của cô.
Thanh Thảo và con gái thăm nhà danh ca Ngọc Sơn trong chuyến về Việt Nam hồi giữa năm 2024.
KHÔNG LẠ ĐÂU EM REMIX - NGỌC SƠN x THANH THẢO
Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thúGiải trí - 12 phút trước
GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.
Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.
Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chânGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Kiều Duy - đại diện Việt Nam, không lọt Top 20 Miss International 2025. Dù dừng chân, cô vẫn giành giải nhì Trang phục dân tộc với thiết kế độc đáo.
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật BảnThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.
Mỹ nhân nhà Sen Vàng nhắn gửi Thanh Thủy trước thời khắc kết thúc nhiệm kỳ quốc tếGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh Thủy sắp khép lại nhiệm kỳ Miss International đầy ấn tượng và chờ đón người kế nhiệm. Dàn mỹ nhân nhà Sen Vàng đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp đến đàn em.
Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.
Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.
Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1.
Động thái lạ của Kiều Duy ngay trước thềm chung kết Miss International 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Kiều Duy xúc động rơi nước mắt khi nhận "quà" đặc biệt trước thềm chung kết Miss International. Tuy nhiên, vị trí xếp hạng hiện tại của người đẹp tại cuộc thi đang khiến fan lo lắng.
Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ýGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý khi có hành động ý nghĩa hướng về miền Trung mà còn được bố mẹ chồng từ Thụy Điển về Việt Nam chúc mừng tuổi mới.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ýGiải trí
GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.