Bất ngờ mối quan hệ của danh ca Ngọc Sơn và 'búp bê' Thanh Thảo

Mới đây, trên trang cá nhân, "búp bê" Thanh Thảo gây chú ý khi dành những lời lẽ chân thành và xúc động gửi đến "anh Ba" Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật.

"Happy Birthday người anh thân thương của em! Vẫn nhớ như in cái thời Trống Đồng, 126, Lan Anh, anh Ba đi đến đâu cũng giới thiệu em để em có thêm nhiều show, luôn sát cánh bên em để em thêm phần tự tin trên sân khấu.

Và 29 năm qua, anh Ba vẫn luôn thương đứa em gái này như vậy, vẫn sát cánh mỗi khi cùng show diễn, vẫn trò chuyện thường xuyên để em hiểu thêm về nhiều kinh nghiệm sân khấu mà anh đã trải qua khắp mọi miền đất nước. Thương chúc anh Ba luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và được Đại gia đình yêu mến!", Thanh Thảo bày tỏ.

Bên cạnh những lời tình cảm của Thanh Thảo, điều khiến fan bất ngờ là bức ảnh so sánh hình ảnh của cả hai từ khi còn là những giọng ca triển vọng cho đến hiện tại đã trở thành những nghệ sĩ gạo cội trong làng nhạc Việt.

Được biết, Thanh Thảo và Ngọc Sơn quen biết từ những năm đầu thập niên 1990, khi Thanh Thảo vẫn còn là gương mặt trẻ mới bước chân vào nghề, còn Ngọc Sơn đã là cái tên đình đám trên nhiều sân khấu lớn. Và suốt gần 30 năm, Ngọc Sơn luôn giữ vai trò như một người anh dẫn dắt và bảo vệ đàn em. Nam danh ca không chỉ tạo điều kiện cho Thanh Thảo có thêm nhiều buổi diễn mà còn luôn đồng hành trong những giai đoạn quan trọng của cô.

Về phía Thanh Thảo, nữ ca sĩ luôn dành cho Ngọc Sơn sự kính trọng và biết ơn sâu sắc. Trước đó, hồi giữa năm 2024, nhân chuyến cùng 2 con về Việt Nam nghỉ hè, Thanh Thảo đồng hành cùng đàn anh trong chuyến thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn. "Anh Ba coi tôi như em ruột trong nhà, chưa từng la mắng dù rằng tôi nghe người ta nói anh rất kỹ tính, luôn cầu toàn trong mọi việc", Thanh Thảo khi đó chia sẻ.

Cô cũng nói vui rằng có khi Ngọc Sơn xem mình như "em trai" bởi tính cách phóng khoáng, "như đàn ông", không chút bánh bèo. Hiện Thanh Thảo có cuộc sống viên mãn tại Mỹ. Ông xã hết mực cưng chiều và sẵn sàng đầu tư cho các đêm nhạc của cô.

Thanh Thảo và con gái thăm nhà danh ca Ngọc Sơn trong chuyến về Việt Nam hồi giữa năm 2024.

