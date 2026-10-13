Honda ra mắt SUV 5 chỗ đẹp long lanh giá 318 triệu đồng, ngập công nghệ, rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning

Ngang cỡ Mitsubishi Xforce, SUV điện dài 4,3 m, công suất 194 mã lực giá rẻ 255 triệu đồng phù hợp khách hàng đô thị GĐXH - SUV điện Leapmotor B03X được phát triển bởi hãng xe Trung Quốc Leapmotor với sự hậu thuẫn của Stellantis đã chính thức công bố giá bán tại thị trường Australia và bắt đầu nhận đặt hàng trước.

Honda ra mắt SUV 5 chỗ đẹp long lanh

Honda Elevate facelift,

Honda Cars India vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu SUV cỡ B Honda Elevate tại Ấn Độ. Với màn ra mắt của Honda Elevate facelift, Ấn Độ đã trở thành là thị trường đầu tiên trên toàn cầu đón nhận bản cập nhật này.

Về ngoại thất, Honda Elevate facelift được cập nhật đáng kể ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng lưới mới thay cho kiểu cũ. Logo Honda giờ đây được hãng di chuyển lên mép nắp capo, trong khi đèn pha LED được nối liền bởi thanh dải LED phân đoạn, còn dải chrome ngang ở mép capo trước đây được đổi sang màu đen bóng.





Thân xe vẫn giữ nguyên phom dáng

Thân xe vẫn giữ nguyên phom dáng, nhưng điểm xuyết thêm các chi tiết trang trí màu đen bóng thay thế cho lớp mạ bạc. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED hiện đã được nối liền bằng dải LED kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe. Honda Elevate facelift cũng có thêm tùy chọn màu sơn mới Nordic Forest Pearl và màu Crystal Black Pearl.

Bên trong khoang cabin, thiết kế tổng thể táp-lô không thay đổi nhiều nhưng tông màu bọc nội thất đã chuyển sang màu ngà (ivory) sang trọng hơn. Thay đổi đắt giá nằm ở phiên bản cao cấp nhất ZX+ khi sở hữu ghế sau có tính năng thông gió - một trang bị lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc SUV cỡ B tại Ấn Độ.





Bên trong khoang cabin, thiết kế tổng thể táp-lô không thay đổi nhiều

Ngoài ra, trang bị tiện nghi trên bản cao cấp ZX+ còn được nâng cấp mạnh mẽ với camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ phía trước chỉnh điện 4 hướng, cảm biến đỗ xe phía trước cùng tính năng thông gió hàng ghế trước (có từ bản ZX).

Hệ thống an toàn của xe được tăng cường với phanh đĩa phía sau áp dụng cho các bản số tự động CVT từ bản VX trở lên. Xe tiếp tục duy trì gói công nghệ an toàn chủ động Level 2 Honda Sensing, 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, gương chiếu hậu chống chói tự động và móc ghế trẻ em ISOFIX tiêu chuẩn.

Về mặt vận hành, Honda Elevate facelift vẫn giữ nguyên động cơ xăng 1.5L i-VTEC 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, tạo ra công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Khách hàng vẫn có hai lựa chọn hộp số là số sàn 6 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT 7 cấp ảo. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 15,31 km/lít cho bản số sàn và 16,61 km/lít cho bản CVT.

Giá SUV 5 chỗ Honda Elevate 2026 facelift

Giá bán khởi điểm được công bố là 11,80 lakh Rupee, tương đương khoảng 318 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Mức giá khởi điểm của bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên so với bản tiền nhiệm, trong khi dải sản phẩm đã được bổ sung thêm bản cao cấp nhất ZX+ có giá 18,30 lakh Rs (khoảng 545 triệu đồng) và ZX+ Black giá CVT giá 18,40 lakh Rs (khoảng 548 triệu đồng).

Tại Ấn Độ, Honda Elevate cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq và Volkswagen Taigun.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.