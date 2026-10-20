Rosé (BLACKPINK) gây sốt với váy xẻ cao táo bạo

Theo MyDaily, mới đây, Rosé - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân. Nữ ca sĩ không viết bất kỳ dòng trạng thái nào, chỉ đính kèm biểu tượng trái tim nhưng vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Rosé xuất hiện với phong cách quyến rũ, khác biệt so với vẻ ngoài nhẹ nhàng thường thấy. Cô lựa chọn lối trang điểm đậm, kết hợp ánh mắt sắc sảo và biểu cảm cuốn hút trước ống kính.

Rosé - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân.

Đáng chú ý, giọng ca APT. diện chiếc đầm đen trễ vai với thiết kế ôm dáng, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Phần cổ áo để lộ bờ vai thon gọn, trong khi đường xẻ cao ở chân váy giúp nữ thần tượng khoe đôi chân dài. Thiết kế táo bạo nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, mang đến cho Rosé diện mạo vừa sang trọng vừa gợi cảm.

Bên cạnh trang phục, mái tóc vàng đặc trưng được nữ ca sĩ buông xõa tự nhiên cũng góp phần hoàn thiện tổng thể. Kết hợp cùng thần thái lạnh lùng và những cách tạo dáng đầy tự tin, Rosé mang đến hình ảnh trưởng thành, cuốn hút.

Vóc dáng mảnh mai cùng khí chất nổi bật của nữ thần tượng tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Bên cạnh trang phục, mái tóc vàng đặc trưng được nữ ca sĩ buông xõa tự nhiên cũng góp phần hoàn thiện tổng thể.

Ngay sau khi loạt ảnh xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của thành viên BLACKPINK. Một số khán giả bày tỏ sự thích thú trước phong cách mới, cho rằng Rosé ngày càng tự tin khi thử nghiệm những hình ảnh thời trang đa dạng.

Đặc biệt, nữ diễn viên Go So Young cũng gây chú ý khi nhấn thích bài đăng của Rosé.

Động thái của mỹ nhân đình đám màn ảnh Hàn Quốc nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện, cho thấy sức hút của Rosé không chỉ đối với khán giả trẻ mà còn nhận được sự quan tâm từ những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận dành lời khen cho nữ ca sĩ như: "Rosé xinh đẹp quá", "Đúng là khí chất ngôi sao" hay "Cảm giác như Rosé đang mang đến may mắn cho mọi người".

Không chỉ gây chú ý với những hình ảnh mới, Rosé còn mang đến tin vui cho người hâm mộ trong lĩnh vực âm nhạc. Theo thông tin từ công ty quản lý THEBLACKLABEL, nữ ca sĩ đã bất ngờ phát hành đĩa đơn mới mang tên New Trick vào ngày 18/10.

Rosé còn mang đến tin vui cho người hâm mộ trong lĩnh vực âm nhạc.

Ca khúc thuộc thể loại garage punk, mang màu sắc âm nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Thông qua sản phẩm lần này, Rosé muốn truyền tải thông điệp tích cực về việc vượt qua những tổn thương trong cuộc sống bằng cách tìm ra phương pháp và hướng đi mới cho chính mình.

Sự trở lại với New Trick tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh âm nhạc của Rosé trong hành trình hoạt động solo.

Vừa duy trì sức hút thời trang, vừa liên tục giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới, thành viên BLACKPINK đang cho thấy sự đa dạng trong phong cách nghệ thuật. Loạt ảnh diện váy đen xẻ cao lần này tiếp tục là minh chứng cho sức hút của Rosé mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.