Mặc đơn giản mà chất như Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải

Mới đây, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng tham dự buổi ra mắt phim "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã gợi ký ức về phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc từng làm mưa làm gió cách đây 18 năm.

Năm 2008, Bỗng dưng muốn khóc tạo sức hút trên truyền hình, đưa Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải thành bộ đôi truyền hình được yêu thích. Đến Đẹp từng centimet năm 2009, cả ba tiếp tục hợp tác trên màn ảnh rộng. Dù không còn đồng hành trong các dự án, cũng ít tham gia đóng phim nhưng sức hút của họ không hề giảm nhiệt.

Không chỉ mang đến hình đẹp, ngoài đời, họ còn là cặp đôi thân thiết, luôn đồng hành trong các sự kiện quan trọng của nhau.

Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải còn được yêu thích bởi phong cách thời trang có nhiều điểm chung là sự tối giản, thoải mái và năng động.

Được mệnh danh là "Ngọc nữ màn ảnh Việt", phong cách thời trang của Tăng Thanh Hà theo năm tháng đã trở thành chuẩn mực của sự thanh lịch, sang trọng mang tính vượt thời gian.

Trong khi đó, Lương Mạnh Hải nổi tiếng với hình ảnh một nam nghệ sĩ lịch lãm, trẻ trung, chỉn chu và phóng khoáng.

Khi đặt phong cách của cả hai cạnh nhau, công chúng dễ dàng nhận ra một "tần số chung" rất rõ nét: Dù lựa chọn cách mix match nào thì phong cách của Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải luôn có sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch, đề cao sự thoải mái và tối giản.

Họ là minh chứng rõ nhất cho câu nói "Less is more" (Càng đơn giản càng tinh tế). Không cần logomania (phủ đầy logo hàng hiệu) hay những thiết kế kỳ quái để gây chú ý. Sự sang trọng trong phong cách của họ đến từ sự vừa vặn, gọn gàng và tinh tế trong từng đường nét.

Qua những trang phục, Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải cùng đề cao tính ứng dụng và mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Dù đi dạo phố, đi cà phê hay tham gia sự kiện, họ luôn ưu tiên sự thoải mái, dễ di chuyển nhưng vẫn giữ được thần thái thời trang riêng biệt.

Ngắm phong cách thời trang đời thường của Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải

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