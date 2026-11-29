Không tính những lần tham dự sự kiện thì Đỗ Mỹ Linh có thể nói là một nàng hậu chuộng sự kín đáo, thanh lịch đời thường. Trước đây, khi đi du lịch, nghỉ dưỡng cô cũng ưu tiên những thiết kế gợi cảm vừa phải, hạn chế khoe vòng một.