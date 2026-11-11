'Thoát vai' cô Hạnh quê mùa, Phan Minh Huyền 'lột xác' thành quý cô sang chảnh trong trang phục đầu đông

Đáng chú ý, nữ diễn viên thường không sử dụng quá nhiều phụ kiện trên cùng một bộ trang phục. Túi xách, giày dép hay trang sức được lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện diện mạo. Đây cũng là bí quyết giúp phong cách của cô không bị nặng nề, đặc biệt với những bộ đồ mùa Đông vốn có nhiều lớp trang phục. Đó chính là cách mix đồ khiến Phan Minh Huyền vẫn giữ được sự thanh lịch và trẻ đẹp.