'Thoát vai' cô Hạnh quê mùa, Phan Minh Huyền 'lột xác' thành quý cô sang chảnh trong trang phục đầu đông

Nhan sắc ngọt ngào và gu thời trang quyến rũ của bạn gái Quân A.PThời trang -
Lê Khanh, bạn gái lâu năm của Quân A.P, là cô gái cuốn hút với gương mặt thanh tú, phong cách nữ tính và vóc dáng quyến rũ.
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Lê Khanh, bạn gái lâu năm của Quân A.P, là cô gái cuốn hút với gương mặt thanh tú, phong cách nữ tính và vóc dáng quyến rũ.
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