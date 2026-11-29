Khác với nét dịu dàng, tiểu thư của chị gái Lọ Lem, gu thời trang của Hạt Dẻ thiên về sự hiện đại, cá tính và có chút xíu gợi cảm vừa phải ở tuổi 18. Trong những hình ảnh gần đây tại Mỹ, Hạt Dẻ theo đuổi phong cách động năng, trẻ trung và phóng khoáng đậm chất Gen Z miền biển California , tận dụng tối đa lợi thế phong cách cao ráo (trên 1m70) cùng đôi chân dài.