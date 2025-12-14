Mới nhất
Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội

Chủ nhật, 16:39 14/12/2025 | Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Sau 3 mùa tổ chức thành công, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội chợ Giáng sinh EU năm nay vào tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sự kiện là hoạt động thường niên nhằm giới thiệu các văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm và truyền thống của Giáng sinh châu Âu đến công chúng Việt Nam. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Ngay từ sáng 14/12, tại khuôn viên Đại sứ quán Cộng hòa Séc (13 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội) đã rộn ràng không khí lễ hội. Những gian hàng được trang trí đậm chất Giáng sinh với đèn vàng ấm áp, cây thông Noel, vòng nguyệt quế…tạo nên một không gian mang đậm sắc màu châu Âu giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, năm nay hội chợ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Không gian rộng rãi, cách bố trí gian hàng hợp lý cùng thời tiết thuận lợi đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, thân thiện. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Cô Kim Anh (52 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Qua nhiều năm tổ chức, tôi thấy Hội chợ Giáng sinh EU năm nay được chuẩn bị bài bản và chu đáo hơn. Thời tiết thuận lợi, số lượng gian hàng phong phú, không gian được trang hoàng đẹp mắt, lượng người tham dự cũng đông vui hơn và có nhiều chương trình hấp dẫn”. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Hội chợ quy tụ nhiều gian hàng giới thiệu đồ thủ công, quà lưu niệm và sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa của các quốc gia thành viên EU. Những món đồ nhỏ xinh, được chế tác tỉ mỉ, trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ và gia đình khi tìm kiếm quà tặng dịp lễ. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Đa dạng các gian hàng và hoạt động trải nghiệm cho mọi lứa tuổi, với mong muốn thu hút đông đảo người trẻ, gia đình và những người muốn tìm hiểu văn hóa châu Âu đến tham gia. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

Khu ẩm thực trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người tham quan. Hương thơm của bánh nướng, xúc xích, socola nóng lan tỏa trong không khí se lạnh, níu chân nhiều người dừng lại thưởng thức. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là trải nghiệm ẩm thực mà còn là dịp để các thành viên quây quần, cảm nhận trọn vẹn không khí Giáng sinh. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 8.

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 9.

Một trong những điểm nhấn của Hội chợ Giáng sinh EU 2025 là các gian hàng trải nghiệm dành cho trẻ em và gia đình. Tại đây, các em nhỏ được hướng dẫn làm đồ trang trí Giáng sinh như vòng nguyệt quế, thiệp Noel, đồ treo cây thông… dưới sự đồng hành của phụ huynh và tình nguyện viên. (Ảnh: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 10.

Chị Ngọc Tú (40 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi biết đến hội chợ qua một người bạn giới thiệu và quyết định đưa cả gia đình đến trải nghiệm. Tôi khá hài lòng vì chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, khi tham gia thì được đón tiếp và hướng dẫn rất nhiệt tình. Hội chợ có nhiều gian hàng, giúp gia đình tôi cảm nhận rõ không khí Giáng sinh của nhiều quốc gia châu Âu”. (Ảnh: Lê Châu)

Các em nhỏ mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng qua những tiết mục văn nghệ sôi động. (Video: Lê Châu)

Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội - Ảnh 11.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa - giải trí, Hội chợ Giáng sinh EU 2025 tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện. Một phần lợi nhuận từ sự kiện sẽ được dành để ủng hộ Dự án “Cặp lá yêu thương” và các chương trình của Mạng lưới cựu du học sinh EU tại Việt Nam (EAN), qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái và khuyến khích sự chung tay của cộng đồng vì một xã hội nhân văn, trách nhiệm hơn. (Ảnh: Lê Châu)

 

Lê Châu
