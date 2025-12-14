Rực rỡ sắc màu Giáng sinh châu Âu giữa lòng Hà Nội
GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.
Các em nhỏ mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng qua những tiết mục văn nghệ sôi động. (Video: Lê Châu)
