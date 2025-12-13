3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam đều gắn bó với VTV
Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.
Đức Bảo
Đức Bảo từng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với chuyên ngành kỹ thuật nhưng nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực truyền thông. Ban đầu, anh làm dịch thuật và biên tập nhưng đam mê sân khấu đưa Đức Bảo đến với vai trò MC. Đức Bảo nổi tiếng với khả năng dẫn song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
Sự nghiệp của Đức Bảo bùng nổ khi được chọn dẫn dắt lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 năm 2022 tại Mỹ Đình bên cạnh Phí Linh. Năm 2022, Đức Bảo vinh dự nhận giải Người dẫn chương trình truyền hình ấn tượng tại VTV Awards. Anh từng gắn bó với các chương trình như: Cafe sáng với VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, Chúng tôi là chiến sĩ...
Với bản lĩnh đã được rèn luyện qua hàng loạt chương trình lớn và các sự kiện quốc tế, anh chinh phục khán giả bằng lối dẫn đĩnh đạc, chỉn chu. Đức Bảo từng tham gia TEDx Hanoi Youth, chia sẻ về hành trình từ kỹ sư đến MC, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Triết lý "master your own language" (thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ - PV) của anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm vững tiếng Việt trước khi dẫn tốt tiếng Anh.
Phí Linh
Phí Linh sinh năm 1989 tại Hà Nội, là MC nữ sở hữu profile đa năng: MC, biên tập viên, nhà sản xuất. Khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phí Linh tham gia cuộc thi Cầu vồng (chương trình tìm kiếm người dẫn chương trình) của VTV và xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Cuộc thi này cũng là “bệ phóng” trong sự nghiệp của cô sau này khi Phí Linh về VTV6 cộng tác.
Phí Linh quen thuộc trên sóng truyền hình qua các chương trình như: Giọng hát Việt nhí, Muôn màu showbiz, Thần tượng Bolero, Cặp đôi hoàn hảo, King of rap ... và dẫn dắt nhiều sự kiện thời trang, họp báo của các nghệ sĩ trong giới showbiz.
Đỉnh cao sự nghiệp của cô là vai trò dẫn dắt lễ khai mạc SEA Games 31 cùng Đức Bảo, nơi cô thể hiện khả năng song ngữ xuất sắc, giúp sự kiện gây được tiếng vang lớn. Liên tiếp 3 năm từ 2017-2019, Phí Linh được vinh dự lọt vào danh sách đề cử tại VTV Awards 2019 ở hạng mục MC ấn tượng.
Điều khiến Phí Linh "đắt giá" là sự kết hợp giữa trí nhớ tốt, ngoại ngữ thành thạo và phong cách dẫn gần gũi, truyền cảm hứng với kiến thức, hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.
Khánh Vy
Khánh Vy sinh năm 1999, là "em út" trong bộ 3 của VTV nhưng đã là hiện tượng mạng từ năm 2016 khi mới 17 tuổi với video "nhại" 7 ngôn ngữ khác nhau gồm tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật cùng giọng Sài Gòn và Hà Nội.
Sự nghiệp MC của Khánh Vy phát triển rực rỡ với những cột mốc đáng nhớ. Từ cuối năm 2021, cô trở thành người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia , kế nhiệm MC Diệp Chi. Cô còn dẫn dắt nhiều chương trình lớn như Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh Tuấn, Sinh viên thế hệ mới, Có hẹn cùng thanh xuân và gần đây là Đẹp +84 . Tháng 3 năm 2025, cô vinh dự được chọn làm MC tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 đồng thời dẫn fan meeting của Jisoo (BlackPink) tại Hà Nội.
Khánh Vy tốt nghiệp loại Giỏi ở Học viện Ngoại giao và duy trì sức ảnh hưởng lớn trong vai trò nhà sáng tạo nội dung. Cô nhận giải Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm tại Vietnam iContent Awards 2024 và giải Nhà sáng tạo nội dung ấn tượng tại Vạn Xuân Awards 2024. Khánh Vy từng lọt top 5 Người dẫn chương trình ấn tượng của VTV Awards.
Khánh Vy "đắt show" nhờ sự trẻ trung, năng động và nội dung gần gũi với Gen Z. Các thương hiệu thường mời cô dẫn sự kiện giáo dục, du lịch và âm nhạc cần sử dụng tiếng Anh là yếu tố then chốt. Tính tới cuối năm 2025, kênh YouTube của cô có gần 3 triệu người theo dõi.
