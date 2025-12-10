Câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc áo dài tơ sen của 'công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn





Bài toán cho NTK Minh Hạnh ở siêu đám cưới "công chúa hàng hiệu"

Trong lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống diễn ra sáng 7/12, vợ chồng Tiên Nguyễn chọn trang phục áo dài màu be nền nã.

Thoạt nhìn màu sắc và kiểu dáng, áo dài của cặp đôi trông khá bình dị nhưng lại ẩn chứa trong đó cả một câu chuyện về tinh hoa áo dài và nghệ thuật truyền thống lâu đời của Việt Nam.

Theo stylist Kye Nguyễn, trang phục áo dài của vợ chồng Tiên Nguyễn được lấy cảm hứng chủ đạo từ hoa sen – biểu tượng của sự thuần khiết, mộc mạc nhưng thanh tao.

Gia đình cô dâu vốn trân trọng các giá trị truyền thống nên mong muốn những trang phục mang tinh thần thuần Việt, sử dụng chất liệu tự nhiên và mang chiều sâu văn hoá. Tơ sen hội tụ độ mềm mại, thoáng nhẹ và là biểu tượng thanh khiết, phản ánh tinh thần trong trẻo và sự sang trọng kín đáo mà cô dâu hướng đến cho ngày trọng đại.

Từ "đề bài" này, NTK Minh Hạnh đã chọn tơ sen làm chất liệu chính cho áo dài của Tiên Nguyễn.

Đây là loại tơ được kéo hoàn toàn thủ công, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao. Độ mềm, thoáng và vẻ đẹp trầm tĩnh của tơ sen được xem là phù hợp nhất để khắc hoạ hình ảnh cô dâu Việt thanh nhã.

Họa tiết hoa sen trên thân áo được các nghệ nhân thêu tay hơn 1 tháng, sử dụng kỹ thuật layering để tạo độ nổi và chiều sâu, nhấn bằng chỉ vàng nhưng vẫn giữ sự mềm mại đặc trưng của chất liệu.

Về thiết kế, gia đình Tiên Nguyễn yêu cầu chiếc áo dài giữ phom truyền thống với cổ cao, tay dài và thân áo thẳng, mang đến vẻ đẹp thuần Việt và trang trọng.

Áo dài tơ sen của "công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn có gì đặc biệt?

Mẹ cô dâu – doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên cho biết, gia đình bà đã đặt nghệ nhân từ 8 tháng trước để có được tấm vải như mong muốn.

Trước khi thiết kế, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã mất 1 tháng để dệt từ tơ sen. Nghệ nhân Phan Thị Thuận là người đầu tiên dệt thành công lụa từ tơ sen và tiên phong "huấn luyện" tằm tự dệt chăn tơ tại Việt Nam.

Lựa chọn hai cái tên nổi tiếng là NTK Minh Hạnh và nghệ nhân Phan Thị Thuận để làm nên chiếc áo dài cho thấy sự tinh tế, kỳ công và đẳng cấp của gia đình tỷ phú Jonhnathan Hạnh Nguyễn.

Trong khi đó, áo dài của chú rể Justin Cohen do NTK Lê Ngọc Lâm thực hiện với chất liệu tơ tự nhiên dệt tại Lâm Đồng. Trên thân áo, đội ngũ thêu lại tranh hoa sen của hoạ sĩ Đỗ Hữu Luân theo bố cục bất đối xứng, tạo cảm giác như một cánh đồng sen đang lay động. Anh cũng là người tạo nên 23 mẫu áo dài dành cho phù dâu – phù rể, mỗi thiết kế đều được đo may riêng, xử lý trên nền linen sợi thô với họa tiết sen thêu tay kỳ công trong hơn một tháng.

Ngoài áo dài cho cô dâu, chú rể, NTK Minh Hạnh còn đảm nhiệm trang phục áo dài cho bố mẹ cô dâu là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thuỷ Tiên.

NTK Minh Hạnh chọn tông nâu, vừa tương phản vừa đồng điệu với áo dài màu be của vợ chồng Tiên Nguyễn, mang đến sự tinh tế, hoà hợp với tổng thể chung của concept trang phục lễ gia tiên.

Theo NTK Minh Hạnh, sắc nâu chủ đạo tượng trưng cho đất, gợi liên tưởng về nguồn cội, nơi vun đắp, nuôi dưỡng cô dâu trưởng thành. Đây cũng chính là mong muốn của gia đình Tiên Nguyễn, trang phục không chỉ phải đẹp mà còn tôn vinh văn hoá và nghệ thuật truyền thống.

Tơ sen đắt và hiếm vì sao?

Tơ sen được xem là một trong những chất liệu hiếm và đắt nhất vì toàn bộ quy trình đều làm thủ công. Sen chỉ nở theo mùa, và việc thu hoạch cuống sen phải diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo nghệ nhân Phan Thị Thuận, để làm ra lụa tơ sen phải trải qua một quy trình phức tạp. Đầu tiên, bà chọn những cuống sen già, dẻo dai để đảm bảo chất lượng sợi tơ. Cuống sen sau khi được cắt ra từng đoạn sẽ được rạch dọc để lấy lớp sợi mịn bên trong. Đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, vì nếu không cẩn thận, sợi tơ có thể bị đứt hoặc không đều.

Sau khi thu sợi, các công đoạn tiếp theo như kéo sợi, xe sợi và dệt đều được thực hiện thủ công, đảm bảo giữ được tính tự nhiên và độ mềm mịn của lụa tơ sen. Hiện chỉ một số ít nghệ nhân trong nước có thể thực hiện kỹ thuật này.

Để sản xuất một chiếc khăn lụa tơ sen dài 1,7 mét, bà cần sử dụng khoảng 4.800 cuống sen và mất hơn một tháng làm việc liên tục, trong đó có 7 ngày thêu họa tiết. Những sản phẩm này không chỉ được xem là sản phẩm thời trang cao cấp mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Lụa tơ sen là kết tinh của thiên nhiên và trí tuệ, thể hiện sự hòa quyện giữa con người và môi trường.

Điểm đặc biệt của lụa tơ sen là sự nhẹ nhàng, mềm mại nhưng vẫn rất bền. Lụa giữ được hương thơm dịu dàng, thanh khiết của sen, đồng thời có màu sắc tự nhiên. Đây chính là giá trị độc đáo khiến lụa tơ sen trở thành một sản phẩm sang trọng và đẳng cấp.

Tại Việt Nam, nghệ nhân Phan Thị Thuận cho biết thời điểm đầu xưởng của bà chỉ sản xuất được khoảng 12 chiếc khăn mỗi năm, riêng công đoạn lấy tơ sen trong cuống lá cũng đã mất nhiều thời gian, 10 người làm 1 ngày cũng không lấy được 1g tơ sen. Khách hàng thường phải đặt trước và chờ đợi hàng tháng để sở hữu một chiếc khăn cho mình. Giá mỗi chiếc có giá trị khoảng 1.000 USD tuỳ kích thước, kiểu dáng.