Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?
Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân vẫn được xem là một trong số những nàng hậu nhận được quan tâm của khán giả.
Tháng 12/2019, Nguyễn Trần Khánh Vân trở thành cái tên được săn đón khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Với chiều cao 1m76 cùng nhan sắc nổi bật, hoa hậu Khánh Vân mang đến hình mẫu hoa hậu mới mẻ và hiện đại, là màu sắc khác biệt trong các nàng hậu của Việt Nam.
Sau đăng quang, nàng hậu liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn, tham gia các tuần lễ thời trang cùng nhiều hợp đồng quảng cáo. Tháng 3/2020, Khánh Vân đồng hành cùng ngôi nhà One Body Village (OBV) - hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại tình dục, hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục.
Năm 2021, Hoa hậu Khánh Vân đại diện Việt Nam tại Miss Universe . Cô xuất sắc lọt top 21 và nhận được bình chọn cao nhất lịch sử 69 năm của cuộc thi.
Khép lại 2 năm đương nhiệm, Khánh Vân vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ với các dấu ấn quan trọng như trở thành CEO công ty mang tên mình và mở học viện đào tạo người mẫu, hoa hậu. Cô liên tục làm đại sứ cho các thương hiệu, nhãn hàng, chứng minh “nhiệm kỳ có thời hạn nhưng sứ mệnh của một hoa hậu là mãi mãi”.
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Khánh Vân vẫn đồng hành cùng ngôi nhà OBV, thường xuyên đến thăm và hỗ trợ OBV quan tâm đời sống các em gái ở đây.
Tháng 12/2024, nàng hậu lên xe hoa cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Đồng hành cùng nhau nhiều năm trong công việc và là chỗ dựa tinh thần vững chắc, Khánh Vân được chồng ủng hộ tiếp tục với các hoạt động giải trí và khuyến khích thỏa sức thực hiện những đam mê.
Khánh Vân cũng là giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, là gương mặt đảm nhận vai trò vedette cho nhiều show diễn lớn.
Kỷ niệm 6 năm đăng quang, Khánh Vân tâm sự dù thời gian không dài cũng không ngắn song chiếc vương miện đã thật sự thay đổi cuộc đời cô. Danh hiệu giúp Khánh Vân chạm đến những ước mơ và có những ký ức khó quên trong đời.
“Khánh Vân năm 30 tuổi sẽ khác với mười chín đôi mươi. Tôi đã có gia đình nên ít nhiều những suy nghĩ, quan niệm của mình cũng sâu sắc và bao quát hơn.
Tôi biết ơn vì trên hành trình ấy luôn có sự yêu thương, đồng hành của chồng, của gia đình, của những cộng sự và quý vị khán giả. Tôi trân trọng mọi thứ và xem là động lực để bản thân phát triển từng ngày”, Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ.
Khánh Vân đang tất bật với lịch trình công việc cuối năm. Chia sẻ về dự định có con, Khánh Vân cho biết cô và chồng không áp lực chuyện này và để mọi thứ tự nhiên.
“Tôi nghĩ đó là món quà quý giá của cuộc sống nên hai vợ chồng luôn sẵn sàng đón nhận” , nàng hậu cho biết.
