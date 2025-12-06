80 cặp đôi cùng viết nên khoảnh khắc đẹp trong Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc 2025

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Với người dân Việt Nam, hạnh phúc được tạo nên từ những điều bình dị. Đó có thể là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn,... Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc ta qua hàng ngàn năm”.

Với ý nghĩa đó, “Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” ra đời mang đến một trải nghiệm đa dạng qua 13 không gian trải dài trên phố đi bộ Hồ Gươm như Triển lãm Việt Nam Hạnh phúc; Không gian tương tác số hóa; Photobooth nghệ thuật; Lăng kính hạnh phúc; Bản đồ hạnh phúc; Hoạt động ngoài trời “Sức khỏe là hạnh phúc”; Gửi hạnh phúc đến ngày mai… Mỗi điểm là một nhịp cảm xúc chạm đến tâm hồn của người tham dự.

Các cặp đôi cùng lưu lại khoảnh khắc trọn vẹn yêu thương trong ‘Ngày chung đôi’ tại Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc 2025. (Ảnh: Mỹ Thực)

Ngày hội năm nay ghi dấu ấn đặc biệt bằng đám cưới tập thể “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc”, nơi 80 cặp đôi từ nhiều vùng miền cùng tái hiện khoảnh khắc nắm tay bước vào hôn nhân trong không gian trang trọng, tươi sáng. Đây không chỉ là nghi thức lễ cưới, mà là khoảnh khắc nơi tình yêu, sự đồng hành và niềm tin vào tương lai được tôn vinh một cách giản dị nhưng giàu ý nghĩa.

Khoảnh khắc hạnh phúc của một trong 80 cặp đôi tại sự kiện. (Ảnh: Mỹ Thực)

Mỗi đôi uyên ương không chỉ đánh dấu hạnh phúc của riêng mình mà còn cùng tạo nên bức tranh tình yêu của xã hội hiện đại, nơi hôn nhân là hành trình sẻ chia và đồng hành. Những nghi thức như trao lời thề, cắt bánh, hát đồng thanh đã lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc xây dựng một không gian văn minh, ấm áp và bình đẳng.

Giây phút đáng nhớ của các cặp đôi tại "Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc" (Video: Dương Linh)

Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Viẹtnam Happy Fest 2025 không chỉ là một ngày hội, mà còn là lời nhắc rằng giá trị của hạnh phúc luôn hiện hữu trong những điều giản dị nhất, được xây nên từ hoà bình, từ tình yêu thương và từ sự đoàn kết.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5 đến hết ngày 7/12 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa.



