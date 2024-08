Sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ công an trong khắc phục mưa lũ

Gần 1 tháng trôi qua sau trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhưng Thượng úy Lò Văn Khụt, đội Tham mưu, Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) vẫn nhớ như in giây phút anh cùng các đồng đội tiếp cận hiện trường. Cả cánh đồng với bản làng trù phú, màu mỡ là thế, bỗng chốc trở nên tan hoang, ngổn ngang những bùn với đất, đá; nhiều căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.

Thượng úy Lò Văn Khụt, đội Tham mưu, Công an huyện Mường Chà (đầu tiên) cùng các đồng đội tham gia tìm kiếm nạn nhân tại lòng hồ thủy điện Long Tạo.

Sau khi nắm bắt về số người mất tích, Thượng úy Lò Văn Khụt cùng hàng chục đồng đội lại nhanh chóng ngược hơn 50km về khu vực hồ Thủy điện Long Tạo để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Thượng úy Khụt nhớ lại: "Lượng củi rác lớn khiến xuồng không thể đi được nữa, lúc ấy anh em bắt buộc phải bơi ra giữa lòng hồ lật từng khúc gỗ to để tìm kiếm xem có nạn nhân bị đè phía dưới không. Khi lên bờ ai cũng bị ngứa, xước xát hết chân tay do lượng gỗ nhiều cứa lên. Nước hồ thì rất ô nhiễm, do xác động vật chết rất nhiều nổi lên trên mặt hồ".

Vừa tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi, vừa phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, vì vậy phương án được đưa ra là thành lập các nhóm tìm kiếm chia theo khu vực. Mỗi người sẽ mặc áo phao, buộc dây thừng vào người, người cách người từ 10 - 15m trải khắp lòng hồ để vừa tìm kiếm, vừa hỗ trợ lẫn nhau.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Chà bơi trong lòng hồ đầy nguy hiểm để tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Thượng úy Lò Xuân Thịnh, đội Tham mưu, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết mỗi khu vực trong suốt hơn 1km chiều dài mặt hồ đều được các cán bộ chiến sỹ rà đi rà lại nhiều lần. Ngâm mình nhiều giờ trong dòng nước lạnh buốt, nhưng không ai muốn ngừng nghỉ việc tìm kiếm, bởi biết chắc chắn đồng bào mình vẫn còn ở đâu đó trong biển rác kia.

"Khu vực tìm kiếm sát ngay cạnh mặt đập thủy điện, máy phát điện vẫn hoạt động, nước vẫn xả nên lượng rác kéo về càng nhiều, siết vào nhau rất nguy hiểm. Bản thân tôi khi ấy cũng động viên anh em, đồng chí, đồng đội của mình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, bơi sát nhau. Lượng rác nhiều nên cảm giác như mặt đất thôi, rất yên tĩnh nhưng khi xuống rác rưởi mới cuốn vào chân, nước rất lạnh, rác dầy đặc cũng rất sợ nhưng mong mỏi của chúng tôi khi đó là sớm tìm thấy nạn nhân để gia đình vơi được một phần nỗi buồn", Thượng úy Lò Xuân Thịnh kể lại.

Những nỗ lực của các anh đã, đang góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Thượng tá Hoàng Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Mường Chà - người chỉ huy tổ công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu vực hồ Thủy điện Long Tạo cho biết sau nhiều nỗ lực của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, thi thể các nạn nhân bị lũ cuốn trôi đã lần lượt được tìm thấy. Thượng tá Sơn chia sẻ: "Lượng nước về rất nhiều nhưng toàn thể cán bộ chiến sĩ không ngại khó, không ngại khổ, quyết tâm vì nhân dân phục vụ và cũng là trong suy nghĩ của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm các thi thể nạn nhân coi đó như thân nhân của gia đình mình nên ai cũng cố gắng. Mục tiêu quan trọng nhất là tìm thấy được thi thể các nạn nhân".

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 3 người dân ở Mường Pồn bị nước lũ cuốn trôi chưa được tìm thấy. Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang duy trì nhiều tổ công tác tại các địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác hỗ trợ người dân tìm kiếm người mất tích và ổn định cuộc sống. Những nỗ lực của các anh đã, đang góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", được nhân dân tin tưởng, trân quý.