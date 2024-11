Sao phim 'Sex and the City' U60 có 8 bí quyết hay để vóc dáng tươi trẻ, săn chắc

Sao phim 'Sex and the City' 50 tuổi vẫn có vóc dáng nuột nà nhờ chăm làm 4 việc này GĐXH - Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" đã bước sang tuổi 50 nhưng cô vẫn có vóc dáng nuột nà nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1973 là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên thần" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013. Trong tập 2, phần 4 của phim "Sex and the City", Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" khoe nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U60.

Sao phim "Sex and the City" hiện đã 51 tuổi nhưng vẻ đẹp siêu mẫu của cô dường như vẫn được gìn giữ qua thời gian. Trên các bức ảnh đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân, nữ siêu mẫu không ngại khoe thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng óng ả xinh đẹp. Để có được vóc dáng trẻ đẹp ở tuổi U60, Heidi Klum đã có 8 bí quyết cho mình.

1. Sao phim "Sex and the City" thích nấu ăn ở nhà

Heidi Klum có thói quen nấu ăn tại nhà, cô không thích dùng bữa ở nhà hàng. Theo sao phim "Sex and the City" chia sẻ việc ăn đồ bên ngoài vừa mất thời gian, vừa tốn kém. Với một gia đình đông con như cô thì việc ăn ở nhà tiết kiệm và dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc nấu ăn tại nhà sẽ giúp nữ diễn viên cân bằng được dinh dưỡng, làm chủ lượng calo nạp vào.

2. Sao phim "Sex and the City" không nhịn ăn nhưng phải chọn thực phẩm tốt

Heidi Klum chia sẻ không nhịn ăn để giữ dáng. Sao phim "Sex and the City" chia sẻ với tạp chí Shape rằng: "Tin đồn cho rằng người mẫu nhịn ăn là hoàn toàn sai. Tôi chỉ nghĩ rằng vì chúng tôi làm trong ngành này nên chúng tôi phải lựa chọn sáng suốt hơn".

Heidi Klum ăn uống khoa học để giữ dáng.

Thay vì ăn nhiều đồ ăn vặt, nữ siêu mẫu ưu tiên chọn trái cây, rau và protein nạc.

3. Sao phim "Sex and the City" uống sinh tố mỗi ngày

Để có thể tiêu thụ đủ trái cây và rau, Heidi Klum uống một ly sinh tố mỗi ngày Cô chia sẻ với trang Shape: "Vào năm 2013, tôi đã đặt quyết tâm uống một ly sinh tố trái cây và rau mỗi sáng. Đó là một trong những quyết tâm đã trở thành thói quen trong cuộc sống. Tôi và các con cùng nhau thực hiện và chúng tôi rất thích điều đó".

4. Sao phim "Sex and the City" không ăn tối quá muộn

Năm 2018, Heidi Klum tiết lộ rằng cô là người hâm mộ phương pháp nhịn ăn gián đoạn.

"Bữa ăn cuối cùng của tôi là lúc 6 giờ tối. Tôi ăn cùng các con, vì vậy tôi nghĩ điều đó cũng có ích một chút. Tôi nghĩ rằng khi bạn ăn sớm hơn, thức ăn sẽ có thời gian để tiêu hóa và tôi nghĩ điều đó tốt hơn một chút cho cơ thể bạn", sao phim "Sex and the City" chia sẻ.

5. Sao phim "Sex and the City" thỉnh thoảng nuông chiều bản thân khi ăn uống

Sao phim "Sex and the City" luôn biết cách nuông chiều bản thân.

Thỉnh thoảng, Heidi Klum vẫn nuông chiều bản thân với những món ăn kích thích vị giác.

Sao phim "Sex and the City" tâm sự: "Điều quan trọng là phải duy trì chế độ ăn uống cân bằng, nhưng tôi không thích kiêng khem. Nếu tôi muốn ăn một chiếc bánh burger phô mai, tôi không chỉ ăn chiếc bánh đó mà còn tận hưởng nó".

6. Sao phim "Sex and the City" tập luyện cho cơ thể và cho sức khỏe toàn diện

Động lực để Heidi Klum tập thể dục không chỉ xuất phát từ mong muốn giữ dáng. Cô chia sẻ với Shape rằng "tập cardio không chỉ giúp bạn khỏe mạnh, thon thả và săn chắc mà còn giúp bạn có trái tim khỏe. Bất cứ khi nào cần động lực, tôi đều nghĩ đến bức tranh toàn cảnh. Tôi muốn bản thân và gia đình khỏe mạnh nhất có thể".

Cô luôn năng động trong cuộc sống.

7. Sao phim "Sex and the City" tập luyện phù hợp với bản thân

Một số ngôi sao tập thể dục hằng ngày, nhưng Heidi Klum thì không. "Tôi không thực sự tập thể dục nhiều. Ý tôi là, chắc chắn là tôi vẫn tập thể dục hai lần một tuần. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là tập quá nhiều mà là tập thường xuyên nhất có thể", sao phim "Sex and the City" chia sẻ.

8. Sao phim "Sex and the City" năng động trong cuộc sống

Heidi Klum thích các hoạt động ngoài trời.

Mặc dù sao phim "Sex and the city" chỉ có thể tham gia hai buổi tập luyện chính thức mỗi tuần, cô luôn tìm cách đưa thể dục vào cuộc sống của mình. Do đó, Heidi Klum thường hoạt động thể chất cùng gia đình. "Công việc bận rộn và việc chăm sóc con cái khiến tôi khó có thời gian cho thói quen tập thể dục truyền thống, vì vậy chúng tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nhất có thể với tư cách là một gia đình", nữ diễn viên U60 chia sẻ.