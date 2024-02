Sao Việt và những kiêng kỵ bất di bất dịch ngày Tết

Người đẹp Cẩm Đan cho biết gia đình cô từ lâu kiêng không cho nước và lửa ngày đầu năm. Cô giải thích nước là một trong những nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ, tượng trưng cho sự sinh sôi. Hình ảnh nước đầy ắp tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, mát lành. Trong khi đó, lửa có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Nếu cho người khác lửa, nước nghĩa là đang cho đi may mắn của chính mình.