Mua nhà hẻm trục thẳng cần lưu ý gì để tránh sát khí, ảnh hưởng sức khỏe, tài vận

Hẻm trục thẳng là gì?

Hẻm trục thẳng là loại hẻm có hình dáng thẳng tắp từ đầu đến cuối, không bị uốn cong, không có khúc cua, gấp khúc hay chia nhánh nhỏ. Nhìn từ ngoài vào có thể dễ dàng thấy toàn bộ chiều dài của con hẻm, đồng thời quan sát được rõ ràng các ngôi nhà hai bên.

Hẻm trục thẳng thường đóng vai trò như một hẻm chính, dẫn trực tiếp từ đường lớn vào khu dân cư bên trong và có thể thông qua các hẻm phụ hoặc lối rẽ khác. Dưới đây là đặc điểm của hẻm trục thẳng:

Dễ quan sát và tiếp cận

Vì có cấu trúc tuyến tính, không quanh co, nên hẻm trục thẳng giúp người dân, khách vãng lai hoặc đơn vị giao hàng, cấp cứu, cứu hỏa dễ dàng xác định được vị trí cần đến. An ninh khu vực cũng dễ kiểm soát hơn do không bị khuất tầm nhìn như hẻm gấp khúc.

Giao thông thuận tiện

Hẻm trục thẳng thường có chiều rộng hợp lý, phù hợp cho cả xe máy, xe ba gác và nhiều trường hợp còn cho phép ô tô nhỏ ra vào. Việc vận chuyển đồ đạc, di chuyển hàng hóa, sửa chữa nhà cửa cũng diễn ra thuận lợi hơn, đặc biệt với những gia đình kinh doanh nhỏ tại nhà.

Thông thoáng, sáng sủa

Do không bị che khuất bởi các ngóc ngách hay tường chắn của hẻm gấp khúc, ánh sáng và gió tự nhiên có thể len lỏi vào toàn tuyến hẻm, giúp không gian sống luôn thông thoáng, đỡ ẩm thấp và tạo cảm giác thoải mái hơn.

Dễ bán lại

Nhà nằm trong hẻm trục thẳng thường có giá trị thị trường tốt hơn so với nhà trong hẻm gấp khúc hoặc hẻm cụt. Nhờ vị trí dễ tìm, dễ đi lại, các căn nhà ở đây dễ bán lại, dễ cho thuê hơn và phù hợp cho cả mục đích ở hoặc đầu tư.

Mua nhà trong hẻm trục thẳng cần lưu ý gì?

Ưu tiên hẻm trục thẳng thông thoáng, không quá hẹp

Hẻm trục thẳng vốn đã thuận lợi về giao thông và quan sát, tuy nhiên cần ưu tiên các hẻm có chiều rộng tối thiểu từ 3m trở lên để đảm bảo xe máy lưu thông hai chiều thoải mái, thậm chí xe ô tô nhỏ có thể ra vào. Hẻm quá hẹp dù thẳng nhưng vẫn bất tiện khi di chuyển, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp.

Kiểm tra lộ giới và quy hoạch mở rộng

Nên tìm hiểu kỹ lộ giới của hẻm, tức là phần đất nhà nước dự kiến dùng để mở rộng đường trong tương lai. Có nhiều trường hợp hẻm trục thẳng nằm trong khu vực quy hoạch mở rộng hoặc giải tỏa một phần.

Nếu mua nhà nằm trong chỉ giới quy hoạch, về sau có thể bị thu hồi đất hoặc khó xin giấy phép xây dựng.

Xác minh pháp lý rõ ràng

Dù nhà nằm trong hẻm trục thẳng thường dễ tiếp cận và được đánh giá cao hơn về giá trị, nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), giấy phép xây dựng, thông tin quy hoạch, lối đi chung…). Đảm bảo căn nhà không vướng tranh chấp, không xây dựng sai phép hoặc vi phạm ranh giới hẻm.

Quan sát vị trí nhà trong hẻm

Ngay cả trong hẻm trục thẳng, vị trí nhà cũng ảnh hưởng đến giá trị. Nên ưu tiên các căn gần mặt đường lớn, tránh nằm sát cuối hẻm vì có thể bị bí, kém thông thoáng. Tránh các vị trí đối diện cống thoát nước, bãi rác, khu vực thường xuyên bị ngập lụt hay tụ tập đông người.

Tìm hiểu an ninh khu vực

Hẻm trục thẳng thường dễ quan sát và quản lý hơn, nhưng vẫn nên hỏi người dân xung quanh về tình hình an ninh, trật tự khu vực, có xảy ra trộm cắp, tụ điểm phức tạp hay không. Đặc biệt nên khảo sát vào buổi tối để đánh giá thực tế môi trường sống.

Xem xét yếu tố phong thủy

Dù không đặt nặng, nhiều người vẫn quan tâm đến phong thủy nhà trong hẻm. Tránh chọn nhà nằm chính diện với trục hẻm dài đâm thẳng vào cửa chính vì theo quan niệm dân gian, đây là xung trực, có thể mang lại sát khí, ảnh hưởng sức khỏe, tài vận.

Thương lượng kỹ về giá cả

Nhà trong hẻm trục thẳng thường có giá nhỉnh hơn nhà trong hẻm gấp khúc hoặc cụt do vị trí dễ tiếp cận và tính thanh khoản cao.

Tuy nhiên vẫn cần so sánh với các căn nhà cùng khu vực, đánh giá kỹ về chất lượng xây dựng, nội thất, tiện ích xung quanh (gần chợ, trường học, bệnh viện…) để thương lượng mức giá hợp lý.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.