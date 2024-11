Sau gần 3 tháng điều trị, sức khỏe trưởng công an xã ở Lào Cai bị thiếu niên 16 tuổi tông trọng thương ra sao?

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau gần 3 tháng điều trị sức khỏe, thiếu tá Cao Văn Dương, Trưởng Công an xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (người bị thiếu niên 16 tuổi thông chốt đâm trúng vào đầu tháng 9/2024) đã có chuyển biến tốt và hiện đang phục hồi tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Theo đó, ngày 28/11/2024, Đoàn công tác Công an tỉnh Lào Cai đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà ủng hộ thiếu tá Cao Văn Dương.

"Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của đồng chí Cao Văn Dương đã có chuyển biến tốt và hiện đang phục hồi tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Tại chuyến thăm, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 1 tỷ đồng cho thân nhân đồng chí Cao Văn Dương.

Toàn bộ số tiền do lãnh đạo và tập thể cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ. Đây là hành động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của đồng chí, đồng đội trong lực lượng Công an toàn tỉnh Lào Cai với thân nhân chiến sĩ, giúp gia đình vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn" - Công an tỉnh Lào Cai thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai trao tiền ủng hộ thiếu tá Cao Văn Dương bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 21h15 phút ngày 01/9/2024, tại Km 22+031 tỉnh lộ 156 thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác của Đội CSGT, Công an huyện Bát Xát phối hợp với Công an xã Cốc Mỳ tiến hành tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp 01 điểm trên tuyến tỉnh lộ 156.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại 01 điểm, tổ công tác phát hiện 01 xe mô tô do 01 nam thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm đi hướng xã Cốc Mỳ đi xã Trịnh Tường.

Lúc này, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, tăng ga bỏ chạy về hướng xã Trịnh Tường.

Quá trình bỏ chạy, người điều khiển phương tiện đã lạng lách và đâm vào thiếu tá Cao Văn Dương, Trưởng Công an xã Cốc Mỳ. Vụ va chạm khiến thiếu tá Dương và người điều khiển xe cùng ngã xuống đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Sau đó, tổ công tác đã đưa thiếu tá Cao Văn Dương và người điều khiển phương tiện đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi khám, đội ngũ y bác sĩ chẩn đoán, thiếu tá Cao Văn Dương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương cẳng chân trái cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là G.A.M (SN 2008) trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. M khai khi thấy CSGT ra lệnh dừng xe để kiểm tra, do lo sợ bị xử phạt nên đã bỏ chạy.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Xác minh vụ xe tải chạy vun vút mặc kệ người đàn ông đu bám ở đầu xe