Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, quán Buffet nướng 9 BUK ở Hà Nội đóng cửa

Hà Nội: Bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện PCCC, quán buffet nướng 9 BUK vẫn đón khách tấp nập GĐXH - Mặc dù đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô dán thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) vẫn hoạt động bình thường bất chấp lệnh đình chỉ.

Ngày 15/7/2024, nguồn tin PV cho biết, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội là cơ sở được nêu trong bài phản ánh "Hà Nội: Bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện PCCC, quán buffet nướng 9 BUK vẫn đón khách tấp nập" đăng tải trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đóng cửa hoạt động.

Cùng ngày, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt đang đón kín cửa. Trên một số cánh cửa có dán thông báo: "Cửa hàng đang tạm ngừng hoạt động để bảo trì điện nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng".

Theo một số người dân khu vực cho biết, cửa hàng nêu trên đã dừng hoạt động được vài ngày trở lại đây.

Quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang bị đóng cửa.

Như trước đó Gia đình và Xã hội đã thông tin, quán nướng 9BUK chảo gang nằm tại tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC, khuyến cáo người dân không cư trú và sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn mở cửa hoạt động đón khách ăn uống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân khi vào ăn uống.

Cụ thể, ngày 26/6 và ngày 1/7/2024, theo ghi nhận của PV, quán nướng buffet chảo gang 9BUK nằm tại địa chỉ này vẫn hoạt động 2 tầng để đón khách. Đáng chú ý, toàn bộ khách hàng đều sử dụng bếp ga mini để nướng đồ ăn, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao. Nguy hiểm hơn, theo xu thế, hầu hết bàn ghế trong quán thiết kế bằng chất liệu gỗ và đồ dễ bén lửa; các bàn ăn được kê khá sát nhau.

Trước đó, quán quán Buffet nướng 9 BUK tại số 94 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn mở cửa đón khách tấp nập.

Khi được hỏi về việc tại cửa quán có treo biển đình chỉ hoạt động thì nhân viên quán này khẳng định: "Bên công an họ treo biển nhưng bên em vẫn được hoạt động bình thường, bên em cũng đang khắc phục dần".

Theo tài liệu PV có cho thấy, toàn bộ công trình trung tâm thương mại số số 94 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đình chỉ hoạt động từ ngày 10/1/2023 theo quyết định số 10/QĐĐC-CACG-PCCC. Nơi đây cũng bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng do chưa đảm bảo điều kiện PCCC.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Cháy lớn khu nhà tạm ở Cầu Giấy, Hà Nội.