Tin sáng 31/5: Miền Bắc nắng nóng cục bộ từ ngày 31/5; Bộ Y tế yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử siết quản lý mỹ phẩm tự chế

Miền Bắc nắng nóng cục bộ, miền Trung nắng nóng gay gắt

Cụ thể, ngày 31/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 1/6, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hà Nội từ 31/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, mức nhiệt cao nhất tăng mạnh từ 31 độ lên 35 độ; vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng từ ngày 31/5. Ảnh internet

Bộ Y tế yêu cầu các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử siết quản lý mỹ phẩm tự chế

Theo SK&ĐS, ngày 30/5, Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và sàn thương mại điện tử về việc tăng cường quản lý mỹ phẩm tự chế, mỹ phẩm nhà làm.

Để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực mỹ phẩm, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các sản phẩm mỹ phẩm tự chế, mỹ phẩm nhà làm được buôn bán qua mạng xã hội. Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về sản xuất mỹ phẩm.

Các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, ...) và sàn thương mại điện tử chủ động rà soát và gỡ bỏ các nội dung quảng cáo mỹ phẩm tự chế ("handmade"), mỹ phẩm nhà làm ("homemade") có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm, không tuân thủ quy định tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày25/01/2011.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhiều sản phẩm chưa được công bố, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ

Theo VTCNews, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET. Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 và "Rửa tiền" theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.

Để qua mắt các cơ quan chức năng, những kẻ này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Nghi phạm này móc nối với một người Việt Nam ở Đài Loan (tên gọi Thu) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền qua các phần mềm điều khiển từ xa nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Bọn chúng thuê địa điểm lắp đặt thiết bị tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) và một địa điểm tại TP. Thái Bình để người Đài Loan cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền. Tổng số tiền được rửa từ 9/2024 - 4/2025 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các nghi phạm rửa tiền sử dụng).

Các nghi phạm vừa bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc và rửa tiền 1.000 tỷ đồng.

Hà Nội: Nữ sinh bị đứt 'lìa chân' sau va chạm với ô tô BMW trên phố

Thông tin ban đầu, khoảng 13h15, ngày 30/5, xe ô tô BMW biển kiểm soát 30H - 369.XX (chưa rõ người điều khiển) va chạm với 1 xe máy chở 2 người trước cửa số nhà 34 Nguyễn Huy Tự (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 người đi xe máy bị thương nặng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, tài xế N.S.C (SN 1961, trú Phương Mai, quận Đống Đa) điều khiển ô tô nhãn hiệu BMW mang biển số 30H-369.XX đi trên đường Nguyễn Huy Tự, theo chiều Trần Khánh Dư hướng Yec-xanh. Khi đến trước số nhà 34 đường Nguyễn Huy Tự, ô tô này đâm vào xe máy chạy hướng ngược lại, do ông Đ.V.H trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) cầm lái, chở theo con gái là Đ.N.P.T. (SN 2007).

Vụ tai nạn khiến ông H gãy chân, cháu T đứt rời chân phải. Cơ quan chức năng phối hợp người dân đưa 2 nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Công an xã dùng xe công vụ đưa thí sinh đi nhầm hơn 60 km về điểm thi

Theo báo Tiền phong, ngày 30/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), một cán bộ Công an xã Hàm Thắng đã phát hiện và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh đến nhầm điểm thi.

Cụ thể, gần đến giờ làm bài thi, thượng úy Trịnh Văn Ngọc - cán bộ Công an xã Hàm Thắng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại điểm thi thì phát hiện một nữ sinh có biểu hiện lo lắng, thượng úy Ngọc đã chủ động tiếp cận hỏi thăm và xác minh thông tin với Hội đồng thi.

Công an xã dùng xe công vụ đưa thí sinh đi nhầm hơn 60 km về điểm thi, kịp giờ làm bài.

Qua trao đổi, nữ sinh cho biết tên là L.K.P. (trú tại thôn 2, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Sáng sớm cùng ngày, P. bắt xe từ nhà đến điểm thi tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, theo danh sách dự thi, P. là thí sinh thuộc Hội đồng thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Bắc Bình (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình), cách Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận hơn 60 km.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, thượng úy Ngọc đã báo cáo Chỉ huy Công an xã Hàm Thắng và xin ý kiến sử dụng phương tiện công vụ để đưa em L.K.P. về đúng điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Bắc Bình. Nữ sinh P. đã được thượng úy Ngọc đưa về điểm thi của em kịp thời, không bị trễ giờ thi.