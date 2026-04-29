Sau thành công của phim trăm tỷ 'Địa đạo', đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại với dòng phim chiến tranh

Dự án điện ảnh "Cận kề cái chết" chính thức được công bố, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với thể loại chiến tranh, lịch sử.

Lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Anh nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho cách mạng, và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này.

Poster của phim "Cận kề cái chết".

Bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi được ví như "địa ngục trần gian" thời bấy giờ, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi. "Cận kề cái chết" không đơn thuần là một bộ phim về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn.

Sau thành công của phim điện ảnh cùng thể loại "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục khai thác thế mạnh của mình khi đặt những nhân vật vào những tình huống căng thẳng tột độ, nơi nội tâm và bản năng sinh tồn liên tục giằng xé. Với dự án lần này, đạo diễn hướng đến việc khắc họa không chỉ sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn là những góc khuất ít được kể về nội tâm của người làm cách mạng, đặc biệt là niềm tin và ý chí con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khi quay phim "Địa đạo" ở Củ Chi, TP.HCM.

Dự án hiện đang trong giai đoạn casting và lên kế hoạch sản xuất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim dự kiến ra rạp trong năm 2027.

Bùi Thạc Chuyên là một trong những đạo diễn tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam đương đại, nổi bật với phong cách kể chuyện giàu chiều sâu tâm lý và tính hiện thực. Xuất thân từ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, ông sớm gây chú ý với phim ngắn Cuốc xe đêm, trước khi khẳng định tên tuổi qua loạt phim truyện điện ảnh và truyền hình có giá trị nghệ thuật cao. Trong sự nghiệp của mình, ông ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm tiêu biểu như Sống trong sợ hãi – bộ phim đoạt nhiều giải thưởng và được đánh giá cao nhờ cách khai thác hậu chiến đầy ám ảnh; Chơi vơi – tác phẩm mang màu sắc tâm lý, từng tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế; và Tro tàn rực rỡ – bộ phim chuyển thể văn học, tiếp tục khẳng định phong cách điện ảnh tinh tế, giàu cảm xúc. Ngoài ra, ông còn tham gia thực hiện các dự án truyền hình và phim tài liệu như 12A và 4H, góp phần mở rộng dấu ấn sáng tạo. Gần đây nhất là phim "Địa đạo" với doanh thu hơn 172 tỷ đồng.