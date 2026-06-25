Sau thành công của 'Thám tử Kiên', đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2 GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".

Ngay sau khi hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh "Thám tử Kiên" phần 2, đạo diễn Victor Vũ cùng ê-kíp chính thức khởi động dự án điện ảnh mới mang tên "Chiến bào", lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam.

Năm 2028 là năm kỷ niệm 610 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn, chấm dứt hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, mở ra một kỷ nguyên mới dưới triều Hậu Lê trong lịch sử Đại Việt. Lấy bối cảnh từ giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa, "Chiến bào" kể về hành trình của Lê Lợi khi còn là chàng trai xứ Thanh mang trong mình nỗi đau mất nước và khát vọng giành lại tự do cho dân tộc. Từ Hội thề Lũng Nhai với 19 vị hào kiệt ban đầu, ngọn lửa khởi nghĩa dần lan rộng, quy tụ sức mạnh của muôn dân, tạo nên một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam.

Poster phim "Chiến bào".

Trước thềm buổi giới thiệu dự án tại Thanh Hóa – vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – đạo diễn Victor Vũ đã chia sẻ những tâm sự của mình về bộ phim: "Là một người làm phim, mỗi khi đứng trước lịch sử Việt Nam, tôi luôn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông chứa đựng biết bao chiến công, hy sinh và những con người kiệt xuất mà đôi khi tôi tự hỏi liệu điện ảnh có thể nào diễn tả được hết sự vĩ đại ấy hay không.

Khởi nghĩa Lam Sơn là một chương sử như vậy. Đó không chỉ là câu chuyện của những trận đánh, mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, về khát vọng tự do và ý chí không khuất phục của biết bao con người đã cùng nhau đi qua mười năm gian khổ để giành lại non sông. Một câu chuyện đầy cảm xúc, xứng đáng được kể lại cho thế hệ tiếp nối".

Đạo diễn Victor Vũ cũng bày tỏ lòng thành kính: "Thay vì chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ và e dè trước lịch sử, hôm nay chúng tôi mạnh dạn ngỏ lời với cha ông, với những vị anh hùng đã làm nên lịch sử ấy, xin được kính cẩn nhắc lại một câu chuyện đặc biệt về các ngài – những bậc anh hùng đã làm nên những trang sử vẻ vang của non sông đất nước bằng ngôn ngữ điện ảnh của thời đại hôm nay. Chúng tôi hiểu rằng không bộ phim nào có thể bao quát hết sự vĩ đại của quá khứ, nhưng sẽ cố gắng bằng tất cả sự kính trọng, lòng biết ơn và trách nhiệm của những người kể chuyện.

Nếu nhận được sự đồng cảm và chấp thuận từ lịch sử, từ quê hương Lam Sơn và từ khán giả Việt Nam, đó sẽ là động lực lớn nhất để chúng tôi bước tiếp trên hành trình thực hiện bộ phim Chiến bào".

Đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất phim Đinh Ngọc Diệp. Ảnh: Lam Anh

Đồng hành cùng Victor Vũ trong dự án lần này là những cộng sự giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực điện ảnh, gồm nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, đơn vị phát hành Galaxy Studio, đạo diễn hình ảnh Dominic Pereira, giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam, các biên kịch Tottochan và Kim Li Bắc, cùng cố vấn văn hoá lịch sử GS.TSKH Trần Ngọc Thêm.

Tại buổi ra mắt giới thiệu dự án điện ảnh "Chiến bào" diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hoá, đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng ê-kíp đã dâng hương tại đền thờ vua Lê Thái Tổ và các vị vua thời Hậu Lê.

Dù còn ở những bước khởi đầu của quá trình phát triển dự án, ê-kíp thực hiện hiểu rằng việc tiếp cận một đề tài lịch sử có ý nghĩa lớn lao như khởi nghĩa Lam Sơn là một thử thách không nhỏ. Với tinh thần cầu thị và sự tôn trọng dành cho lịch sử, đoàn phim đang nỗ lực nghiên cứu, tham vấn các nhà chuyên môn và chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện, với mong muốn mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh vừa giàu cảm xúc, vừa thể hiện được tinh thần và khí phách của một thời đại anh hùng.

"Chiến bào" không chỉ là một bộ phim về chiến thắng, mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, về sự đoàn kết của nhân dân, về những con người bình thường đã làm nên những điều phi thường. Đó cũng là những giá trị mà ê-kíp hy vọng sẽ tiếp tục được lan tỏa đến thế hệ khán giả hôm nay.

Dự án hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ và dự kiến sẽ được sản xuất trong thời gian tới. Phim điện ảnh "Chiến bào" dự kiến ra mắt năm 2028.

Đạo diễn Victor Vũ tại cuộc họp báo được tổ chức ở Thanh Hóa. Clip: Lam Anh

Victor Vũ sinh năm 1975, được biết đến qua các tác phẩm nổi bật như Thiên Mệnh Anh Hùng, Scandal, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt Biếc, Người Vợ Cuối Cùng và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Phim của anh được đánh giá cao nhờ hình ảnh đẹp, cách kể chuyện cuốn hút và sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật với tính thương mại.