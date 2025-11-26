Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2
GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".
Đạo diễn Victor Vũ đã chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim", dự kiến khởi chiếu vào năm 2026. Sau thành công của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Victor Vũ tiếp tục phát triển thế giới của nhân vật Thám tử Kiên theo hướng dài hơi hơn.
Chia sẻ về việc tác phẩm mới nhất của mình tiếp tục được lựa chọn làm chất liệu để đưa lên màn ảnh, nhà văn Hồng Thái (bố vợ của đạo diễn Victor Vũ) cho hay: "Tôi không hề áp lực khi tác phẩm của mình được chọn để làm phim. Thực tế, sau mỗi tác phẩm điện ảnh của Victor Vũ, tôi lại nảy ra thêm những câu chuyện mới, vì tôi hiểu cách làm việc của đạo diễn. Victor không chuyển thể nguyên bản, mà chỉ lấy một nền tảng để phát triển câu chuyện theo con đường riêng của mình".
Thực tế, nhà văn Hồng Thái đã ấp ủ và viết Phục Gia Truyện từ trước khi Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu được hoàn thành. "Tôi gần như xem đây là một món quà dành cho hai người con của mình là Ngọc Diệp và Victor Vũ. Nếu tác phẩm này có thể trở thành chất liệu hay tư liệu cho dự án phim mới của các con, thì tôi cũng hoàn toàn ủng hộ".
Nói về việc có phần tiếp theo, đạo diễn Victor Vũ tiết lộ thêm về quá trình hình thành ý tưởng này. Anh cho biết: "Tôi không muốn phần phim thứ hai chỉ là một phiên bản Thám Tử Kiên 'nâng cấp'. Tôi mong mang đến trải nghiệm điện ảnh mới, không chỉ từ cốt truyện mà còn là cách kể chuyện. Và khi được đọc 'Phục Gia Truyện' của nhà văn Hồng Thái, tôi đã có ấn tượng và cảm hứng mạnh. Tác phẩm là một kho tàng tư liệu rất lớn, không chỉ về bối cảnh lịch sử mà còn ở hệ thống nhân vật và tư tưởng, tạo tiền đề để tôi phát triển 'Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim'".
Anh cũng nhấn mạnh rằng dự án lần này chỉ lấy cảm hứng từ Phục Gia Truyện, chứ không hẳn là chuyển thể hoàn toàn vì chỉ giữ khoảng 30% nội dung tiểu thuyết. Tuy nhiên, tinh thần và hệ giá trị của tác phẩm gốc vẫn được ưu tiên gìn giữ trong quá trình phát triển kịch bản.
Như ở phần 1, diễn viên Quốc Huy tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho vai chính của phim. Anh chia sẻ: "Với vai thám tử Kiên, tôi luôn cố gắng tìm những sắc thái mới để nhân vật không bị nhàm chán với khán giả. Thú thật, tôi cũng có áp lực từ 'cái bóng' của Kiên, nhưng tôi không để điều đó trở thành rào cản. Trước giờ, tôi đã thử qua nhiều thể loại vai, nên nếu gặp được một kịch bản đủ hay, Huy vẫn sẵn sàng đón nhận những nhân vật khác".
Bên cạnh việc công bố dự án, ban tổ chức cũng thông báo hoạt động casting cho bộ phim, bắt đầu từ ngày 26/11/2025 dưới hai hình thức online và offline, nhằm tìm kiếm thêm các gương mặt mới cho dự án.
Theo kế hoạch, phim dự kiến khởi quay vào tháng 4/2026 và phát hành vào cuối năm 2026. Với Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, ê-kíp kỳ vọng không chỉ tiếp nối thành công của phần trước mà còn mở rộng hơn nữa thế giới điện ảnh xoay quanh nhân vật Thám tử Kiên - một trong những hình tượng trinh thám hiếm hoi được xây dựng theo hướng dài hơi của điện ảnh Việt.
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thânXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.
Mỹ nhân 'Áo lụa Hà Đông' bất ngờ góp mặt trong phim của Johnny Trí NguyễnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thiên Tú - nữ phụ phim Áo lụa Hà Đông' sẽ là 1 trong 2 "tráng sĩ" tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim mới do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật. Đây là vai diễn đặc biệt của mỹ nhân 9X.
'Cách em 1 milimet' giành lại vị trí dẫn đầu từ 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã lấy lại vị trí đầu bảng xếp hạng rating phim Việt tuần qua từ "Gió ngang khoảng trời xanh".
Mỹ Anh khuyên Đăng ngừng hàn gắn, Dũng nói rõ lý do 'yêu gấp' với Kim NgânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 47, Dũng đưa ra một loạt lý do để thuyết phục Kim Ngân nhanh chóng đồng ý tình cảm, còn Mỹ Anh bày tỏ mong muốn Đăng ngừng nỗ lực hàn gắn.
Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc SởXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.
NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phimXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".
Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim NgânXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.
Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.