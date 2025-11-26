Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2

Victor Vũ trải qua 2 lần phẫu thuật tim, cận kề sinh tử vẫn chiến thắng bệnh tật, làm phim kiếm tiền trăm tỉ GĐXH - Victor Vũ là một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt bởi nhiều "bom tấn" có doanh thu hàng trăm tỉ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Victor Vũ gặp biến cố sức khỏe. Anh trải qua 2 lần phẫu thuật tim và cận kề sinh tử.

Đạo diễn Victor Vũ đã chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim", dự kiến khởi chiếu vào năm 2026. Sau thành công của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Victor Vũ tiếp tục phát triển thế giới của nhân vật Thám tử Kiên theo hướng dài hơi hơn.

"Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ do diễn viên Quốc Huy đóng chính đã nhận được giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025.

Chia sẻ về việc tác phẩm mới nhất của mình tiếp tục được lựa chọn làm chất liệu để đưa lên màn ảnh, nhà văn Hồng Thái (bố vợ của đạo diễn Victor Vũ) cho hay: "Tôi không hề áp lực khi tác phẩm của mình được chọn để làm phim. Thực tế, sau mỗi tác phẩm điện ảnh của Victor Vũ, tôi lại nảy ra thêm những câu chuyện mới, vì tôi hiểu cách làm việc của đạo diễn. Victor không chuyển thể nguyên bản, mà chỉ lấy một nền tảng để phát triển câu chuyện theo con đường riêng của mình".

Thực tế, nhà văn Hồng Thái đã ấp ủ và viết Phục Gia Truyện từ trước khi Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu được hoàn thành. "Tôi gần như xem đây là một món quà dành cho hai người con của mình là Ngọc Diệp và Victor Vũ. Nếu tác phẩm này có thể trở thành chất liệu hay tư liệu cho dự án phim mới của các con, thì tôi cũng hoàn toàn ủng hộ".

Nhà văn Hồng Thái và con gái là diễn viên Đinh Ngọc Diệp.

Nói về việc có phần tiếp theo, đạo diễn Victor Vũ tiết lộ thêm về quá trình hình thành ý tưởng này. Anh cho biết: "Tôi không muốn phần phim thứ hai chỉ là một phiên bản Thám Tử Kiên 'nâng cấp'. Tôi mong mang đến trải nghiệm điện ảnh mới, không chỉ từ cốt truyện mà còn là cách kể chuyện. Và khi được đọc 'Phục Gia Truyện' của nhà văn Hồng Thái, tôi đã có ấn tượng và cảm hứng mạnh. Tác phẩm là một kho tàng tư liệu rất lớn, không chỉ về bối cảnh lịch sử mà còn ở hệ thống nhân vật và tư tưởng, tạo tiền đề để tôi phát triển 'Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim'".

Anh cũng nhấn mạnh rằng dự án lần này chỉ lấy cảm hứng từ Phục Gia Truyện, chứ không hẳn là chuyển thể hoàn toàn vì chỉ giữ khoảng 30% nội dung tiểu thuyết. Tuy nhiên, tinh thần và hệ giá trị của tác phẩm gốc vẫn được ưu tiên gìn giữ trong quá trình phát triển kịch bản.

Diễn viên Quốc Huy tiếp tục đóng chính trong phần 2 của "Thám tử Kiên".

Như ở phần 1, diễn viên Quốc Huy tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho vai chính của phim. Anh chia sẻ: "Với vai thám tử Kiên, tôi luôn cố gắng tìm những sắc thái mới để nhân vật không bị nhàm chán với khán giả. Thú thật, tôi cũng có áp lực từ 'cái bóng' của Kiên, nhưng tôi không để điều đó trở thành rào cản. Trước giờ, tôi đã thử qua nhiều thể loại vai, nên nếu gặp được một kịch bản đủ hay, Huy vẫn sẵn sàng đón nhận những nhân vật khác".

Bên cạnh việc công bố dự án, ban tổ chức cũng thông báo hoạt động casting cho bộ phim, bắt đầu từ ngày 26/11/2025 dưới hai hình thức online và offline, nhằm tìm kiếm thêm các gương mặt mới cho dự án.

Đạo diễn Victor Vũ đang trong quá trình casting cho phim.

Theo kế hoạch, phim dự kiến khởi quay vào tháng 4/2026 và phát hành vào cuối năm 2026. Với Thám Tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, ê-kíp kỳ vọng không chỉ tiếp nối thành công của phần trước mà còn mở rộng hơn nữa thế giới điện ảnh xoay quanh nhân vật Thám tử Kiên - một trong những hình tượng trinh thám hiếm hoi được xây dựng theo hướng dài hơi của điện ảnh Việt.