Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này

Thứ sáu, 20:44 21/11/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.

Theo NYP, vào tháng 3 năm 2025, một hiện tượng kỳ lạ vừa mới được ghi nhận trên Đảo Hormuz, Iran, khi bãi biển Silver and Red bất ngờ chuyển sang màu đỏ tươi như máu sau một trận mưa lớn. Được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hình ảnh của bãi biển này đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi, khiến không ít người phải bất ngờ trước vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 1.

Bãi biển Silver and Red bất ngờ chuyển sang màu đỏ tươi như máu sau một trận mưa lớn. (Ảnh: NDTV)

Bãi biển Silver and Red: Một kỳ quan tự nhiên độc đáo

Bãi biển Silver and Red nằm trên Đảo Hormuz, một hòn đảo nổi tiếng với sự đa dạng màu sắc của đất đá nhờ vào sự hiện diện của khoáng chất. Tên gọi "Silver and Red" (Bạc và Đỏ) của bãi biển cũng chính là sự phản ánh của đặc điểm nổi bật này. Tuy nhiên, điều khiến bãi biển trở nên nổi bật hơn bao giờ hết chính là hiện tượng kỳ thú xảy ra sau cơn mưa gần đây.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 2.

Sau khi cơn mưa lớn trút xuống, dòng nước lũ từ các tảng đá chứa đất đỏ giàu oxit sắt hòa vào nước biển, tạo thành một dòng nước đỏ như máu chảy ra bãi biển. (Ảnh: NYP)

Những hình ảnh ghi lại cho thấy, sau khi cơn mưa lớn trút xuống, dòng nước lũ từ các tảng đá chứa đất đỏ giàu oxit sắt hòa vào nước biển, tạo thành một dòng nước đỏ như máu chảy ra bãi biển. Màu đỏ rực rỡ này đã phủ lên bãi biển một vẻ đẹp kỳ lạ, khác biệt hẳn so với những bãi biển bình thường.

Nguyên nhân đằng sau hiện tượng "mưa máu"

Hiện tượng "mưa máu" này thực ra có thể giải thích bằng các yếu tố khoa học liên quan đến địa chất của Đảo Hormuz. Tổ chức Du lịch và Lữ hành Iran cho biết, đảo Hormuz được biết đến với đặc tính địa lý độc đáo, nơi đất đai giàu khoáng chất, đặc biệt là oxit sắt. Đây là nguyên nhân chính khiến bãi biển Silver and Red có màu sắc đặc trưng.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 3.

Hiện tượng "mưa máu" này thực ra có thể giải thích bằng các yếu tố khoa học liên quan đến địa chất của Đảo Hormuz. (Ảnh: NDTV)

Khi mưa lớn xảy ra, nước mưa mang theo các khoáng chất từ đất đỏ hòa vào nước biển, tạo ra một dòng nước có màu đỏ tươi. Nước đỏ này không chỉ làm biến đổi cảnh quan của bãi biển mà còn là minh chứng cho sự phong phú về khoáng chất của đảo. Đất đỏ giàu oxit sắt, hay còn gọi là gelack, không chỉ có giá trị công nghiệp, được dùng trong sản xuất mỹ phẩm, gốm sứ và thủy tinh, mà còn được sử dụng trong ẩm thực địa phương như gia vị trong các món ăn như nước sốt và mứt.

Sức hút mạnh mẽ từ hiện tượng kỳ thú

Vẻ đẹp hiếm có này nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách và cộng đồng mạng. Tờ Daily Mail đưa tin, cảnh quay về hiện tượng kỳ lạ này do một hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ lên Instagram, và chỉ trong vài giờ, những bức ảnh đã thu hút gần 1 triệu lượt thích, chứng minh sức hấp dẫn mạnh mẽ của bãi biển Silver and Red đối với du khách và cư dân mạng. Những bức ảnh về bãi biển nhuộm đỏ như máu đã lan truyền rộng rãi, làm bùng nổ các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, từ các nền tảng như Instagram, Twitter đến Facebook.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 4.

Những bức ảnh về bãi biển nhuộm đỏ như máu đã lan truyền rộng rãi. (Ảnh: NYP)

Đối với những ai yêu thích khám phá những kỳ quan thiên nhiên, hiện tượng "mưa máu" này là một điều không thể bỏ qua. Bãi biển Silver and Red trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những du khách muốn chiêm ngưỡng sự hùng vĩ và kỳ diệu của thiên nhiên. Ngoài vẻ đẹp độc đáo này, Đảo Hormuz còn nổi bật với cảnh quan đa dạng màu sắc, từ vàng, đỏ đến cam, nhờ sự hiện diện của nhiều khoáng chất khác nhau.

Đảo Hormuz: Địa danh thu hút du lịch và nghiên cứu

Đảo Hormuz không chỉ là một thiên đường du lịch với những cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là một địa điểm có giá trị nghiên cứu về địa chất. Những dãy núi và đất đá trên đảo chứa đựng nhiều khoáng chất quý giá, tạo nên một bức tranh phong phú về sự đa dạng của thiên nhiên. Đảo còn được gọi là "Rainbow Island" (Đảo Cầu Vồng) vì sự đa dạng màu sắc của các lớp đất đá. Đây là một trong những điểm đến lý tưởng cho các nhà khoa học và du khách đam mê khám phá thiên nhiên.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 5.

Hiện tượng "mưa máu" tại Bãi biển Silver and Red không chỉ là một cảnh tượng kỳ thú mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp và sự độc đáo của thiên nhiên trên Đảo Hormuz. (Ảnh: NYP)

Ngoài giá trị du lịch và nghiên cứu, Đảo Hormuz còn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành công nghiệp khoáng sản. Đất gelack đỏ trên đảo được khai thác để sản xuất các sản phẩm công nghiệp như mỹ phẩm, gốm sứ, thủy tinh, và đặc biệt là trong ngành thực phẩm.

Hiện tượng "mưa máu" tại Bãi biển Silver and Red không chỉ là một cảnh tượng kỳ thú mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp và sự độc đáo của thiên nhiên trên Đảo Hormuz. Với sự kết hợp của yếu tố khoa học và văn hóa địa phương, hiện tượng này đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ. Đảo Hormuz, với vẻ đẹp không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới, chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá những điều kỳ diệu của tự nhiên.

Nguyệt Phạm (Theo NYP, NDTV, CNN)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá

Dò kim loại trên cánh đồng, người đàn ông đào được kho báu quý giá

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Một người dò kim loại vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra kho báu lên tới 15.000 đồng tiền La Mã được chôn trong hai chiếc bình đất sét tại một cánh đồng.

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Một cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Có một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.

Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"

Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Mọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.

Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Con trâu khủng cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Trong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.

Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn

Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bức tranh của Pablo Picasso sau khi tác phẩm này dường như “biến mất” trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.

Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Một "thành phố mất tích" mà theo các tư liệu lịch sử là từng rất thịnh vượng trong suốt 3 thế kỷ đầu Công nguyên đã được tìm thấy ở Hungary.

Xem nhiều

Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát

Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát

Chuyện đó đây

Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.

Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng

Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồng

Chuyện đó đây
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất

Chuyện đó đây
Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"

Chuyện đó đây
Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top