Ngọc Quyên: Từ siêu mẫu, tôi như đứa trẻ phải tự học cách sinh tồn khi sang Mỹ

Đời thực mỹ nhân Việt theo chồng định cư ở nước ngoài: Ngọc Quyên kết hôn chóng vánh rồi ly hôn, hiện tại có cuộc sống bình yên bên bạn trai Tây GĐXH - Ngọc Quyên được xem là những chân dài đình đám trong làng mốt Sài thành những năm 2000. Điều bất ngờ cô kết hôn rồi theo chồng sang Mỹ, khép lại hào quang nhưng kết cục lại phũ phàng.

Đang là nhân vật đình đám trong làng mẫu Việt, Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối khi rời showbiz để kết hôn và chuyển sang Mỹ định cư. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của cô tan vỡ chỉ sau 3 năm. Bơ vơ tại xứ người, cựu người mẫu trở thành mẹ đơn thân và vật lộn với việc mưu sinh để nuôi con.

Trải qua khoảng thời gian vất vả, Ngọc Quyên vực dậy để có cuộc sống ổn định hơn sau 10 năm xa quê hương. Trong cuộc trò chuyện với VTC News, nữ siêu mẫu thừa nhận từng có khoảng thời gian khó khăn, muốn bỏ cuộc nhưng đó cũng chính là động lực để cô phải cô gắng ở hiện tại.

Từng là siêu mẫu đình đám của làng thời trang Việt, Ngọc Quyên gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới ở xứ người.

Nổi tiếng và giàu có không còn là thế mạnh khi qua Mỹ

- Thời gian qua, Ngọc Quyên xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện giải trí tại Mỹ, phải chăng chị đang có ý định trở lại showbiz?

Gần đây tôi tham gia nhiều vì có thời gian rảnh rỗi và cũng muốn gặp gỡ lại đồng nghiệp của mình. Hiện tại, con trai đã lớn và tôi cũng có lịch trình rõ ràng cho công việc nên chương trình hay hoạt động nghệ thuật nào phù hợp, tôi sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên tôi không thể trở lại với nghệ thuật vì thời gian không cho phép.

- Sau 10 năm sống tại Mỹ và gây dựng sự nghiệp, chị cảm thấy bản thân đã thay đổi thế nào?

Tôi thấy bản thân thay đổi rất nhiều sau 10 năm. Trước đây tôi sống khá vội vàng nhưng giờ đã biết tiết chế ham muốn. Tôi cũng đã biết lên kế hoạch cho tương lai. Tôi cũng thấy bản thân càng ngày càng thực tế hơn khi nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết thay vì tiếc nuối, đắn đo như trước.

Dù tôi không còn làm nghệ thuật và cũng không còn nổi tiếng nhưng đó là sự lựa chọn cho tương lai. Và tôi quyết định bỏ lại hào quang để chọn gia đình.

Ngọc Quyên đã có 10 năm bôn ba tại Mỹ.

- Nói như vậy có vẻ như chị đã cảm thấy thích nghi và phù hợp với cuộc sống ở Mỹ?

Sống ở Mỹ thì việc quen và thích nghi cũng không quá khó. Đây là nơi có rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng nhiều cạnh tranh. Với một người nhập cư như tôi, tất nhiên sẽ có rất nhiều rào cản từ ngôn ngữ, luật pháp, văn hóa và cả con người.

Để thích nghi như hiện nay, đầu tiên tôi phải viết xuống những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Tiếp theo đó là thời gian và khả năng của mình. Tôi phải biết mình thích gì, muốn gì và khoanh vùng khả năng, tiềm năng để phát triển thì mới dễ sống và thoải mái. Quan trọng nhất là dù tham vọng nhưng chúng ta phải thực tế và biết đủ để không bị lạc lối, đôi khi sẽ mất hết.

Sau 10 năm làm việc liên tục, hiện tại mọi thứ đã ổn nên tôi cũng không còn chênh vênh như lúc đầu. Khó khăn chắc chắn có nhưng tôi sẽ dành thời gian học hỏi thêm vì sai thì sẽ rút ra được kinh nghiệm .

- Thời điểm bỏ hào quang để sang Mỹ gây dựng sự nghiệp, đâu là động lực để chị liều lĩnh như vậy?

Vì tình yêu, đơn giản chỉ có vậy thôi. Sau khi yêu thì thứ níu kéo là vì con và hiện tại là vì mình. Nếu hỏi tôi có tiếc không thì sẽ là có, nhưng không hối hận. Với tôi, cuộc sống là những sự trải nghiệm khác nhau, biết cách chấp nhận những thay đổi và trở thành một phiên bản tốt nhất là được.

Cuộc sống cũng không thể quay lại được, đó là sự thật. Thay vì quay về quá khứ, hãy rút ra kinh nghiệm và đừng để vấp ngã thêm lần nào nữa trong tương lai. Tôi đang rất bình yên và hạnh phúc với những gì mình có.

Nữ siêu mẫu thay đổi bản thân sau 10 năm bên Mỹ.

- Bỏ lại hào quang quá khứ, sang vùng đất mới làm lại từ đầu, chị gặp những khó khăn gì?

Quan điểm mà tôi vẫn hay chia sẻ đó là phải thực tế, chấp nhận và học hỏi. Có thể bạn rất nổi tiếng, rất giàu nhưng khi qua Mỹ thì những cái đó không còn là thế mạnh nữa.

Ở Mỹ, chúng tôi sẽ trở lại thành một đứa bé học nói, học đi, học cách sống và sinh tồn. Và trong quá trình này, tiền không thể bù vào và danh tiếng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ có thời gian, sự học hỏi mỗi ngày sẽ giúp chúng ta tốt hơn. Hãy chịu khó lắng nghe những người đi trước, hạ mình để học hỏi thì mới có thể tiến nhanh.

Tôi thấy bản thân đã giỏi hơn xưa rất nhiều khi biết chấp nhận thử thách và thích tìm hiểu những gì chưa từng làm. Tôi học được cách không oán trách nếu có xảy ra rủi ro. Tôi đã thử rất nhiều ngành nghề và dùng cách loại trừ. Đâu là công việc đem đến kinh tế tốt nhất thì sẽ tìm hiểu và học hỏi để phát triển. Điều này giúp tôi tự lập và không còn thói quen dựa dẫm vào người khác, bởi lẽ không ai giúp ai mãi được .

Bán hàng online là công việc tuyệt vời nhất

- Một mình nuôi con trai tại Mỹ, công việc của chị hiện tại có còn áp lực như trước?

Hiện tại, tôi vẫn dành hết thời gian cho công việc và chăm sóc cho con trai. Công việc của tôi vẫn là kinh doanh mỹ phẩm, ngoài ra cũng phát triển thêm ở mảng xây dựng.

Vì đã làm công việc kinh doanh mỹ phẩm 8 năm nên tôi thấy không còn gặp khó khăn. Về mảng xây dựng thì do mới thử sức được một năm nên tôi vẫn học hỏi thực tế từ công trình mình mang về. Tôi làm công việc này cùng bạn trai nên anh cũng dạy và hỗ trợ rất nhiều. Với tôi, dù làm công việc nào thì uy tín và chất lượng vẫn là điều ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại thì tôi không còn áp lực nhiều vì mọi thứ gần như đã vào lịch trình mỗi ngày. Tôi có thêm thời gian chăm sóc bản thân, sức khỏe cũng như gia đình hơn. Tuy nhiên vất vả thì có lẽ quen rồi nên nếu một ngày không còn tất bật với công việc nữa, tôi lại không quen (cười). Dù vất vả nhưng với tôi đó là niềm vui và động lực mỗi ngày.

- Sau 6 năm ly hôn, mối quan hệ của chị và ông xã hiện ra sao?

Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi con. Cả hai chia nhau sẽ chăm sóc con trai mỗi người một tuần. Dù không nói chuyện nhiều vì ai cũng đã có cuộc sống riêng, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ nuôi dạy con thật tốt.

- Làm mẹ đơn thân nhiều năm, việc nuôi dạy con trai khó khăn thế nào với Ngọc Quyên?

Nếu nói không khó thì chắc chắn là nói xạo (cười). Nuôi con trai một mình, tôi vừa phải cứng rắn, vừa phải mềm mỏng và theo sát, tìm hiểu sở thích của con. Con trai tôi có nhiều bất lợi hơn những đứa trẻ khác nên tôi cũng chỉ có thể lo cho con tốt nhất khi ở với mình. Nhưng tôi biết ba bé cũng rất thương con và trách nhiệm nên cũng bớt khó khăn hơn. May mắn khi con trai cũng rất ngoan và hiểu chuyện nên tôi cũng chăm sóc dễ dàng hơn.

Ngọc Quyên nỗ lực kiếm tiền để nuôi con trai.

- Từng làm đủ nghề để mưu sinh, Ngọc Quyên cũng là một nghệ sĩ rất chăm chỉ livestream bán hàng. Tuy nhiên việc nghệ sĩ, người nổi tiếng bán hàng online hiện vẫn nhận phải nhiều cái nhìn không mấy thiện cảm của khán giả. Chị đánh giá thế nào về việc này?

Tôi rất thực tế nên khi là nghệ sĩ hay là người bình thường, tôi không nề hà công việc gì, miễn là lao động chân chính để có tiền chăm lo cho bản thân và gia đình.

Hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh nên thay vì mở tiệm thì kinh doanh online tiết kiệm hơn rất nhiều. Dù không rõ Việt Nam thế nào nhưng ở Mỹ thì đây là công việc tuyệt vời, may mắn nhất mà tôi có được. Tôi có thể tự do thời gian để có thể vừa chăm sóc con vừa kiếm tiền.

- Nhiều nghệ sĩ nói chị hiện tại rất giàu có, sở hữu nhiều bất động sản, thậm chí còn có thể gọi là đại gia. Điều này có đúng?

Tôi không quá giàu mà chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống tại Mỹ. Thay vì người ta mua đồ hiệu thì tôi thích tích góp để dành, dư một chút thì sẽ đầu tư kiếm lời. Do không tốn tiền cho đồ hiệu nên cuộc sống cũng đỡ gánh nặng hơn. Có thể do tôi đăng hình ảnh nhà nhiều nên mọi người nghĩ tôi có nhiều bất động sản. Tuy nhiên sự thật đó là nhà của khách hàng tôi chia sẻ để quảng cáo cho thuê chứ đâu có nhiều mà làm đại gia (cười).

Biết cách yêu bản thân sau đổ vỡ hôn nhân

- Thời gian qua, Ngọc Quyên thoải mái chia sẻ về chuyện tình yêu với bạn trai ngoại quốc. Có vẻ như chị đang rất viên mãn với mối tình này?

Khi chuyện cũ đã kết thúc, chúng ta nên bắt đầu một trang mới. Tôi quen bạn trai qua một ứng dụng hẹn hò. Anh là người cá tính, ngay thẳng, công bằng, trách nhiệm và rất biết cách bảo vệ người khác. Ở bên anh, tôi có cảm giác an toàn, được tôn trọng và được là chính mình. Đó là điều tôi thấy thoải mái nhất.

- Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, chị có từng mất niềm tin vào tình yêu?

Tôi đã từng nhưng giờ thì không còn cảm giác có hay không có niềm tin nữa. Trước khi yêu một ai, tôi phải yêu bản thân trước, không để lệ thuộc cũng như đặt quá nhiều hy vọng. Khi duyên đến thì hãy đón nhận và khi duyên đi thì cũng là do số phận an bài. Niềm tin chỉ mất khi do chính mình đặt quá nhiều hy vọng rồi lại quay qua trách móc. Học cách tin vào chính bản thân sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Siêu mẫu đang có một tình yêu đẹp bên bạn trai ngoại quốc.

- Chị rút ra được bài học gì về chuyện tình cảm sau lần đổ vỡ của mình?

Tình cảm vốn dĩ từ 2 chiều nên không phải cứ muốn là sẽ được. Hiện tại, tôi biết cách yêu bản thân và không phải dựa dẫm vào bất cứ cảm xúc của ai. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu mà còn gia đình, bạn bè và công việc. Nhờ đổ vỡ, tôi mới tìm thấy được con người mình và bài học tình ái hơn 28 năm chạy theo mà mãi chẳng hiểu.

- Đang hạnh phúc trong tình yêu, chị có nghĩ tới việc sẽ lên xe hoa lần nữa?

Có lẽ là không vì nếu có duyên thì dù không làm đám cưới vẫn sẽ đồng hành cùng nhau. Còn nếu không đủ duyên, kết hôn rồi cũng sẽ chia xa. Tôi vẫn để mọi thứ diễn ra tự nhiên và thời gian sẽ là chìa khóa để trả lời.

- 10 năm bôn ba nơi xứ người, Ngọc Quyên còn mục tiêu nào mong muốn đạt được?

Tôi chỉ mong ước mẹ và con trai luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Tôi cũng ước có thêm sức khoẻ để tiếp tục phát triển ổn định công việc của mình.