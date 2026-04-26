Sốc khi nhận tin nhắn của chồng “hẹn hò” người tình gửi nhầm vào điện thoại tôi
Tôi từng từ bỏ công việc thu nhập cao để chồng yên tâm gây dựng công ty riêng, mong đổi lại một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng.
Trước khi kết hôn, tôi từng có một công việc tốt, thu nhập ổn định và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người hy sinh sự nghiệp.
Khi chúng tôi cưới nhau, chồng ấp ủ kế hoạch mở công ty riêng, anh nói nếu cả hai cùng bận rộn theo đuổi sự nghiệp, gia đình sẽ khó giữ được sự ấm êm nên tôi lùi lại để chăm lo cho gia đình.
Tôi đã tin anh và chấp nhận rời khỏi vị trí mà mình đã mất nhiều năm gây dựng, chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn để có thời gian chăm lo gia đình. Những năm đầu, chồng tôi dường như hiểu và trân trọng điều đó.
Anh hay về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng mua hoa, mua quà tặng vợ dù không có dịp gì đặc biệt. Những hành động nhỏ của chồng nhưng đủ khiến tôi cảm động và tin rằng sự hy sinh của mình là đúng.
Khoảng vài năm trở lại đây, công việc của chồng tôi ngày càng bận rộn. Anh thường xuyên về muộn, thậm chí có hôm không về ăn cơm với lý do bận công việc, tiếp đối tác…
Ban đầu, tôi nghĩ chồng vất vả nên rất thông cảm, cố gắng không than phiền, không gây thêm áp lực cho anh.
Nhưng sự vắng mặt của chồng dần trở thành thói quen, những bữa cơm chỉ có tôi và con. Đến cả những dịp đặc biệt như sinh nhật tôi, kỷ niệm ngày cưới, anh cũng ít khi có mặt.
Sinh nhật tôi năm nay, chồng hứa sẽ về sớm ăn cơm cùng mẹ con tôi. Tôi đã nấu những món anh thích, con trai tôi cũng háo hức chờ bố về ăn cơm cùng. Nhưng rồi anh gọi điện báo bận, không về được, tôi không bất ngờ, chỉ thấy buồn.
Khoảng một tiếng sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn, tôi đã vội mừng vì nghĩ chồng đổi ý, có thể đang trên đường về hoặc gửi lời xin lỗi.
Nhưng khi mở điện thoại ra, tôi chết lặng. Đó là một tin nhắn dài, nội dung là một cuộc hẹn với những lời lẽ thân mật hẹn nhau ở một nhà nghỉ.
Tôi đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình. Mọi thứ như sụp xuống chỉ trong vài dòng chữ, hóa ra sự bận rộn bấy lâu nay không đơn giản như tôi nghĩ.
Tôi thực sự thất vọng về những gì mình đã hy sinh để chồng phát triển và những năm tháng đã dành để vun vén gia đình.
Tôi từng tin rằng sự hy sinh ấy là nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng. Tôi đã tự đánh mất công việc, đánh mất bản thân để hy sinh cho những gì không xứng đáng.
3 con giáp cho đi nhiều nhưng nhận lại ít trong tình yêuGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Với những con giáp dưới đây, càng yêu sâu sắc họ lại càng trở nên dè dặt, sợ rằng chỉ một lời nói sai cũng có thể phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ đang có.
7 kiểu người dễ 'lật mặt' nhất, khi bạn nhận ra thì đã quá muộnGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Có những mối quan hệ khiến ta trưởng thành, tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng cũng có những kiểu người bào mòn năng lượng và âm thầm kéo ta xuống.
Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xaGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Trong hành trình trưởng thành, mỗi người sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau. Có người mang đến năng lượng tích cực, nhưng cũng có người khiến ta mệt mỏi và hao tổn cảm xúc.
Ít nói nhưng không tầm thường: 5 cung hoàng đạo càng im lặng càng dễ giàuGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo chọn cách đi đường dài, không ồn ào, không khoe mẽ, chỉ lặng lẽ tích lũy và bền bỉ tiến lên.
3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận raGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không mua sắm nhiều hơn, không khoe tiền bạc, thậm chí còn sống đơn giản hơn trước… nhưng có thể bạn đang giàu lên từng ngày mà không hề hay biết. Những thay đổi nhỏ trong thói quen này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.
Chồng phớt lờ sinh nhật mẹ tôi nhưng bắt tôi bỏ công tác làm sinh nhật mẹ anhGia đình - 1 ngày trước
Mâu thuẫn hôn nhân nảy sinh khi người chồng thể hiện sự thiên vị giữa hai bên gia đình, phớt lờ sinh nhật mẹ vợ nhưng lại yêu cầu vợ bỏ công việc để tổ chức sinh nhật mẹ chồng.
Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.
Chồng ngoại tình tinh vi ngay tại nhà riêng nhưng vẫn lộ tẩy vì một chi tiết khó tin trong nhà vệ sinhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người chồng bị phát hiện ngoại tình không phải từ tin nhắn hay mạng xã hội, mà từ một chi tiết rất nhỏ trong nhà vệ sinh.
Tuổi già muốn an yên: Đừng chỉ trông chờ con cái, hãy chuẩn bị 3 điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Về già, không ai dám chắc mình luôn khỏe mạnh, tự chủ đến cuối đời. Khi cơ thể yếu dần, điều khiến nhiều người lo lắng nhất là trở thành gánh nặng cho con cái. Nhưng thực tế, đặt toàn bộ kỳ vọng vào con cháu không phải là lựa chọn khôn ngoan.
Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao luôn khao khát vươn lên, không ngừng hoàn thiện bản thân và quyết tâm thoát khỏi giới hạn bình thường.
90% người nghỉ hưu hối hận vì không chuẩn bị 6 điều này sớm hơnGia đình
GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc một hành trình làm việc mà còn mở ra một giai đoạn sống hoàn toàn mới.