Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xa

Đó là kiểu người mang trong mình "tâm lý nạn nhân".

Cha mẹ không dạy con phải phán xét hay xa lánh người khác. Nhưng con cần đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Bởi nếu không nhận diện sớm, con rất dễ bị cuốn vào những cảm xúc không thuộc về mình.

Kiểu người có "tâm lý nạn nhân" thường đứng ngoài cuộc đời của chính họ

Những người mang "tâm lý nạn nhân" thường nhìn mọi vấn đề theo hướng bất công. Họ hay nhắc lại những tổn thương trong quá khứ và đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác.

Tuy nhiên, họ lại rất ít khi nhìn lại bản thân để tìm cách thay đổi.

Họ có thể nói rằng nếu không gặp chuyện này, họ đã thành công hơn. Nếu không vì người kia, cuộc sống của họ đã khác.

Những lời nói ấy nghe qua có thể khiến người khác cảm thấy thương cảm. Nhưng nếu quan sát kỹ, con sẽ thấy họ không thực sự muốn thay đổi, mà chỉ muốn được cảm thông.

Cha mẹ muốn con hiểu rằng ai cũng có lúc đau khổ. Nhưng đau khổ là một trạng thái tạm thời. Còn sống mãi trong vai nạn nhân lại là một lựa chọn.

Vì sao "tâm lý nạn nhân" có thể khiến người khác kiệt sức?

Khi một người chìm trong "tâm lý nạn nhân" quá lâu, họ sẽ dần mất đi sự chủ động. Họ tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Từ đó, họ ngừng cố gắng và chấp nhận cuộc sống trì trệ.

Điều đáng nói là họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Họ còn dễ khiến những người xung quanh cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ.

Họ có thể khiến con thấy tội lỗi nếu không lắng nghe. Họ cũng có thể khiến con mệt mỏi vì luôn phải "cứu vớt".

Sự mệt mỏi này không dễ nhận ra. Nhưng theo thời gian, nó sẽ khiến con kiệt sức về cảm xúc. Và đó là điều rất nguy hiểm.

Những dấu hiệu con cần nhận biết sớm

Cha mẹ mong con chú ý đến những biểu hiện quen thuộc của người có "tâm lý nạn nhân". Họ thường xuyên than vãn nhưng lại không hành động. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh và hiếm khi nhận trách nhiệm.

Họ hay nhắc lại những câu chuyện đau khổ như một lý do để không thay đổi. Họ cũng dễ có thái độ tiêu cực trước thành công của người khác. Và họ luôn cảm thấy mình là người thiệt thòi nhất.

Đặc biệt, họ thường khiến người khác cảm thấy có trách nhiệm phải ở lại và giúp đỡ họ. Đây là dấu hiệu con cần lưu tâm nhất.

Lòng tốt cần có giới hạn rõ ràng

Cha mẹ biết con là người sống tình cảm và dễ đồng cảm. Điều đó rất đáng quý. Nhưng nếu không có ranh giới, lòng tốt có thể khiến con mệt mỏi.

Khi gặp người mang "tâm lý nạn nhân", con vẫn có thể lắng nghe. Nhưng hãy giữ sự tỉnh táo. Đừng để bản thân bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực của họ.

Thay vì chỉ an ủi, con có thể hỏi họ muốn làm gì để thay đổi. Con cũng có thể khuyến khích họ tìm giải pháp phù hợp. Nếu cần, hãy gợi ý họ tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn.

Và nếu họ không muốn thay đổi, con cần biết dừng lại. Con không thể cứu một người không muốn tự cứu mình.

Đừng trở thành nạn nhân của chính mình

Cha mẹ không chỉ muốn con tránh xa người tiêu cực. Điều quan trọng hơn là con không được trở thành người như vậy.

Khi gặp khó khăn, đừng hỏi ai là nguyên nhân. Hãy tự hỏi mình có thể làm gì tiếp theo. Khi cảm thấy không thể, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ.

Đừng để quá khứ giữ chân con. Cuộc sống luôn còn cơ hội phía trước. Chỉ cần con không từ bỏ, con vẫn có thể thay đổi.

Một người mạnh mẽ không phải là người chưa từng tổn thương. Đó là người biết đứng dậy sau tổn thương và tiếp tục bước đi.

Sống tử tế nhưng không đánh mất chính mình

Cha mẹ không thể đi cùng con suốt đời. Nhưng cha mẹ có thể giúp con hiểu cách bảo vệ bản thân.

Hãy sống tử tế và biết lắng nghe. Nhưng cũng cần giữ ranh giới rõ ràng. Đừng để mình bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực không thuộc về mình.

Khi con đủ tỉnh táo, con sẽ biết nên ở cạnh ai. Và khi con đủ mạnh mẽ, con sẽ không để bất kỳ ai làm mình đánh mất chính mình.