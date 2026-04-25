Một kiểu người ở gần dễ rước họa vào thân: Cha mẹ khôn ngoan dặn con phải tránh xa

Thứ bảy, 13:19 25/04/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
GĐXH - Trong hành trình trưởng thành, mỗi người sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau. Có người mang đến năng lượng tích cực, nhưng cũng có người khiến ta mệt mỏi và hao tổn cảm xúc.

Đó là kiểu người mang trong mình "tâm lý nạn nhân".

Cha mẹ không dạy con phải phán xét hay xa lánh người khác. Nhưng con cần đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Bởi nếu không nhận diện sớm, con rất dễ bị cuốn vào những cảm xúc không thuộc về mình.

Kiểu người có "tâm lý nạn nhân" thường đứng ngoài cuộc đời của chính họ

Những người mang "tâm lý nạn nhân" thường nhìn mọi vấn đề theo hướng bất công. Họ hay nhắc lại những tổn thương trong quá khứ và đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. 

Tuy nhiên, họ lại rất ít khi nhìn lại bản thân để tìm cách thay đổi.

Họ có thể nói rằng nếu không gặp chuyện này, họ đã thành công hơn. Nếu không vì người kia, cuộc sống của họ đã khác. 

Những lời nói ấy nghe qua có thể khiến người khác cảm thấy thương cảm. Nhưng nếu quan sát kỹ, con sẽ thấy họ không thực sự muốn thay đổi, mà chỉ muốn được cảm thông.

Cha mẹ muốn con hiểu rằng ai cũng có lúc đau khổ. Nhưng đau khổ là một trạng thái tạm thời. Còn sống mãi trong vai nạn nhân lại là một lựa chọn.

Những người mang "tâm lý nạn nhân" thường nhìn mọi vấn đề theo hướng bất công. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Tuy nhiên, họ lại rất ít khi nhìn lại bản thân để tìm cách thay đổi. Ảnh minh họa

Vì sao "tâm lý nạn nhân" có thể khiến người khác kiệt sức?

Khi một người chìm trong "tâm lý nạn nhân" quá lâu, họ sẽ dần mất đi sự chủ động. Họ tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Từ đó, họ ngừng cố gắng và chấp nhận cuộc sống trì trệ.

Điều đáng nói là họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Họ còn dễ khiến những người xung quanh cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ. 

Họ có thể khiến con thấy tội lỗi nếu không lắng nghe. Họ cũng có thể khiến con mệt mỏi vì luôn phải "cứu vớt".

Sự mệt mỏi này không dễ nhận ra. Nhưng theo thời gian, nó sẽ khiến con kiệt sức về cảm xúc. Và đó là điều rất nguy hiểm.

Những dấu hiệu con cần nhận biết sớm

Cha mẹ mong con chú ý đến những biểu hiện quen thuộc của người có "tâm lý nạn nhân". Họ thường xuyên than vãn nhưng lại không hành động. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh và hiếm khi nhận trách nhiệm.

Họ hay nhắc lại những câu chuyện đau khổ như một lý do để không thay đổi. Họ cũng dễ có thái độ tiêu cực trước thành công của người khác. Và họ luôn cảm thấy mình là người thiệt thòi nhất.

Đặc biệt, họ thường khiến người khác cảm thấy có trách nhiệm phải ở lại và giúp đỡ họ. Đây là dấu hiệu con cần lưu tâm nhất.

Lòng tốt cần có giới hạn rõ ràng

Cha mẹ biết con là người sống tình cảm và dễ đồng cảm. Điều đó rất đáng quý. Nhưng nếu không có ranh giới, lòng tốt có thể khiến con mệt mỏi.

Khi gặp người mang "tâm lý nạn nhân", con vẫn có thể lắng nghe. Nhưng hãy giữ sự tỉnh táo. Đừng để bản thân bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực của họ.

Thay vì chỉ an ủi, con có thể hỏi họ muốn làm gì để thay đổi. Con cũng có thể khuyến khích họ tìm giải pháp phù hợp. Nếu cần, hãy gợi ý họ tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn.

Và nếu họ không muốn thay đổi, con cần biết dừng lại. Con không thể cứu một người không muốn tự cứu mình.

Người có "tâm lý nạn nhân" thường xuyên than vãn nhưng lại không hành động. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh và hiếm khi nhận trách nhiệm. Ảnh minh họa

Đừng trở thành nạn nhân của chính mình

Cha mẹ không chỉ muốn con tránh xa người tiêu cực. Điều quan trọng hơn là con không được trở thành người như vậy.

Khi gặp khó khăn, đừng hỏi ai là nguyên nhân. Hãy tự hỏi mình có thể làm gì tiếp theo. Khi cảm thấy không thể, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ.

Đừng để quá khứ giữ chân con. Cuộc sống luôn còn cơ hội phía trước. Chỉ cần con không từ bỏ, con vẫn có thể thay đổi.

Một người mạnh mẽ không phải là người chưa từng tổn thương. Đó là người biết đứng dậy sau tổn thương và tiếp tục bước đi.

Sống tử tế nhưng không đánh mất chính mình

Cha mẹ không thể đi cùng con suốt đời. Nhưng cha mẹ có thể giúp con hiểu cách bảo vệ bản thân.

Hãy sống tử tế và biết lắng nghe. Nhưng cũng cần giữ ranh giới rõ ràng. Đừng để mình bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực không thuộc về mình.

Khi con đủ tỉnh táo, con sẽ biết nên ở cạnh ai. Và khi con đủ mạnh mẽ, con sẽ không để bất kỳ ai làm mình đánh mất chính mình.

1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

GĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.

Chồng ngoại tình tinh vi ngay tại nhà riêng nhưng vẫn lộ tẩy vì một chi tiết khó tin trong nhà vệ sinh

Chồng ngoại tình tinh vi ngay tại nhà riêng nhưng vẫn lộ tẩy vì một chi tiết khó tin trong nhà vệ sinh

Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêng

Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêng

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới

Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới

Sau tuổi 30 mới hiểu: 7 điều càng biết sớm, cuộc sống càng hạnh phúc

Sau tuổi 30 mới hiểu: 7 điều càng biết sớm, cuộc sống càng hạnh phúc

Ít nói nhưng không tầm thường: 5 cung hoàng đạo càng im lặng càng dễ giàu

Ít nói nhưng không tầm thường: 5 cung hoàng đạo càng im lặng càng dễ giàu

GĐXH - Có những cung hoàng đạo chọn cách đi đường dài, không ồn ào, không khoe mẽ, chỉ lặng lẽ tích lũy và bền bỉ tiến lên.

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

GĐXH - Không mua sắm nhiều hơn, không khoe tiền bạc, thậm chí còn sống đơn giản hơn trước… nhưng có thể bạn đang giàu lên từng ngày mà không hề hay biết. Những thay đổi nhỏ trong thói quen này chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Chồng phớt lờ sinh nhật mẹ tôi nhưng bắt tôi bỏ công tác làm sinh nhật mẹ anh

Chồng phớt lờ sinh nhật mẹ tôi nhưng bắt tôi bỏ công tác làm sinh nhật mẹ anh

Mâu thuẫn hôn nhân nảy sinh khi người chồng thể hiện sự thiên vị giữa hai bên gia đình, phớt lờ sinh nhật mẹ vợ nhưng lại yêu cầu vợ bỏ công việc để tổ chức sinh nhật mẹ chồng.

Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡ

Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡ

GĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.

Chồng ngoại tình tinh vi ngay tại nhà riêng nhưng vẫn lộ tẩy vì một chi tiết khó tin trong nhà vệ sinh

Chồng ngoại tình tinh vi ngay tại nhà riêng nhưng vẫn lộ tẩy vì một chi tiết khó tin trong nhà vệ sinh

GĐXH - Người chồng bị phát hiện ngoại tình không phải từ tin nhắn hay mạng xã hội, mà từ một chi tiết rất nhỏ trong nhà vệ sinh.

Tuổi già muốn an yên: Đừng chỉ trông chờ con cái, hãy chuẩn bị 3 điều này

Tuổi già muốn an yên: Đừng chỉ trông chờ con cái, hãy chuẩn bị 3 điều này

GĐXH - Về già, không ai dám chắc mình luôn khỏe mạnh, tự chủ đến cuối đời. Khi cơ thể yếu dần, điều khiến nhiều người lo lắng nhất là trở thành gánh nặng cho con cái. Nhưng thực tế, đặt toàn bộ kỳ vọng vào con cháu không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêng

Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêng

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao luôn khao khát vươn lên, không ngừng hoàn thiện bản thân và quyết tâm thoát khỏi giới hạn bình thường.

90% người nghỉ hưu hối hận vì không chuẩn bị 6 điều này sớm hơn

90% người nghỉ hưu hối hận vì không chuẩn bị 6 điều này sớm hơn

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc một hành trình làm việc mà còn mở ra một giai đoạn sống hoàn toàn mới.

Bạn sẽ làm gì khi bị phản bội? 5 cách xử lý không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làm

Bạn sẽ làm gì khi bị phản bội? 5 cách xử lý không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làm

GĐXH - Không phải ai cũng giữ được lý trí khi tổn thương. Những cách ứng xử này giúp bạn không đánh mất chính mình.

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

GĐXH - Khi người vợ phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng suốt nhiều năm đã chọn cách phản ứng không giống ai.

Top con giáp đa tình bẩm sinh: Trái tim rung động không cần lý do

Top con giáp đa tình bẩm sinh: Trái tim rung động không cần lý do

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật với sự rung động nhanh, yêu nhanh và… thay đổi cũng nhanh. Dưới đây là những con giáp thường được "gắn mác" đa tình nhất.

90% người nghỉ hưu hối hận vì không chuẩn bị 6 điều này sớm hơn

90% người nghỉ hưu hối hận vì không chuẩn bị 6 điều này sớm hơn

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩ

Đừng coi thường 4 kiểu người này: Họ khôn ngoan hơn bạn nghĩ

Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêng

Top cung hoàng đạo không bao giờ chịu sống nhạt: Không giàu cũng phải 'đỉnh' theo cách riêng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

