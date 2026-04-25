Chồng phớt lờ sinh nhật mẹ tôi nhưng bắt tôi bỏ công tác làm sinh nhật mẹ anh

Thứ bảy, 07:00 25/04/2026 | Gia đình

Mâu thuẫn hôn nhân nảy sinh khi người chồng thể hiện sự thiên vị giữa hai bên gia đình, phớt lờ sinh nhật mẹ vợ nhưng lại yêu cầu vợ bỏ công việc để tổ chức sinh nhật mẹ chồng.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 5 năm, có một bé gái 3 tuổi. Trước khi cưới, tôi từng nghĩ anh là người tinh tế, biết quan tâm, tôn trọng gia đình hai bên. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra anh luôn coi trọng nhà nội hơn nhà ngoại, thậm chí có phần thiên vị đến mức thiếu công bằng.

Sinh nhật mẹ tôi thì chồng luôn vắng mặt "vì bận", không quà cáp, nhưng sinh nhật mẹ chồng thì anh muốn tôi tự tay tổ chức cầu kỳ, mua quà to, thậm chí bỏ công tác. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện xảy ra mới đây khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và ấm ức suốt mấy ngày nay. Mẹ tôi năm nay 60 tuổi, sức khỏe không còn tốt, bà sống ở ngoại thành. Từ trước tới nay, mỗi dịp sinh nhật mẹ, tôi đều sắp xếp để về đón sinh nhật cùng bà. Năm nay, tôi cũng đã nói trước với chồng về việc cả nhà sẽ sang ăn sinh nhật bà ngoại. Anh ậm ừ cho qua và đến ngày đó không xuất hiện, tôi gọi giục thì bảo có công việc bận.

Chồng tôi cũng không gọi điện chúc mừng mẹ vợ, chỉ nhắn gọn một câu qua Zalo: “Chúc mừng sinh nhật mẹ”. Đọc tin nhắn mà tôi vừa buồn vừa giận vì nó quá hời hợt, lạnh lùng.

Tôi không đòi hỏi chồng phải yêu quý mẹ tôi như mẹ ruột, nhưng sự tôn trọng và một chút chân thành là điều tối thiểu phải có. Vậy mà hầu như các dịp sinh nhật mẹ tôi, anh đều thản nhiên nói bận, chưa một lần mua quà hay tự nguyện tổ chức gì.

Thế nhưng sinh nhật mẹ anh chỉ một tháng sau đó lại khác. Anh chuẩn bị từ trước cả tuần, bàn bạc kỹ lưỡng về thực đơn, trang trí, khách mời và đương nhiên tôi là một trong những người thực hiện chính. Năm nay, tôi phải đi công tác đúng hôm sinh nhật mẹ chồng (chuyến đi này quan trọng và có kế hoạch từ trước) và khi tôi thông báo, anh khó chịu ra mặt, bảo tôi xin nghỉ: "Không nghỉ thì xin công tác chậm một ngày cũng được; sinh nhật mẹ mà em không có mặt người ta đánh giá".

Tôi giải thích đây là chuyến công tác ký hợp đồng quan trọng, liên quan đến doanh thu cả quý của phòng, nếu tôi xin nghỉ thì không chỉ ảnh hưởng bản thân mà còn liên lụy đồng nghiệp. Chồng vẫn cố thuyết phục, rồi giận dỗi bảo tôi “không coi trọng gia đình chồng, không có tâm với mẹ chồng” và “lúc nào cũng lấy công việc làm lý do”.

Tôi tức đến bật cười vì cái tiêu chuẩn kép được áp dụng một cách quá thản nhiên của chồng. Cùng một sự việc nhưng anh cư xử và nhìn nhận trái ngược. Sinh nhật mẹ tôi, anh coi nhẹ đến mức gần như phớt lờ, lấy cớ công việc để vắng mặt; nhưng sinh nhật mẹ anh thì bắt tôi bỏ cả chuyến công tác việc để ở nhà lo liệu, tiếp khách.

Chuyện quà cũng vậy. Chồng không bao giờ mua quà sinh nhật cho mẹ vợ, bảo tôi cứ mua là được, vợ chồng là một; nhưng đến sinh nhật mẹ anh thì luôn bắt tôi phải tự mình nghĩ ra món quà nào đó vừa ý nghĩa và có giá trị và tự đi mua tặng để tỏ tấm lòng.

Hôm tôi đi công tác, chồng nhắn tin đầy trách móc, khi tôi trở về thì anh mặt nặng mày nhẹ. Tôi tức quá nên thẳng thắn làm phép so sánh bên trọng bên khinh để anh thấy mình đối xử với hai bên thiên lệch thế nào. Anh có vẻ chột dạ nhưng cũng chẳng nhận sai, bảo tôi là không nên so đo tính toán thiệt hơn theo kiểu đó.

Tôi từng nhiều lần góp ý nhẹ nhàng, mong anh quan tâm mẹ tôi nhiều hơn. Không cần quà cáp đắt đỏ, chỉ cần một cuộc điện thoại, một bữa cơm chung là đủ. Nhưng anh luôn viện lý do bận việc, mệt mỏi, rồi cho qua. Đến khi là chuyện bên nhà anh, anh lại sẵn sàng bắt tôi gác lại mọi thứ.

Sau chuyện trên, thấy không thay đổi được chồng, tôi tự rút kinh nghiệm, không còn trông chờ anh thể hiện sự quan tâm đến mẹ nữa mà hoàn toàn tự lo liệu để mẹ vui vẻ. Tôi nghĩ thông rồi, tình cảm, sự hiếu thảo không thể ép buộc, càng không thể xin xỏ. Tuy nhiên tôi sợ rằng nếu cứ mãi như vậy, trong lòng sẽ tích tụ nhiều ấm ức, dần dần trở thành khoảng cách giữa hai vợ chồng.

Gia Hân/VTC News
