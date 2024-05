Tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Sơn La, hiện toàn tỉnh có 2.248 bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản) tương ứng sẽ thành lập 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Sơn La đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Mỗi Tổ có tối thiểu 3 thành viên (1 Tổ trưởng, 1 tổ phó, 1 tổ viên). Sơn La dự kiến số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

STT Phân loại bản Số lượng bản Bố trí thành viên Số lượng thành viên 1 Loại I 221 3 663 2 Loại II 969 3 2.907 3 Loại III 1.058 3 3.174 Tổng số 2.248 6.744

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Tỉnh Sơn La dự kiến mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

STT Chức danh Mức hỗ trợ/người/tháng Bản loại I Bản loại II Bản loại III 1 Tổ trưởng 1.200.000 1.150.000 1.100.000 2 Tổ phó 1.150.000 1.100.000 1.050.000 3 Tổ viên 1.100.000 1.050.000 1.000.000

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức đóng tối thiểu do nhà nước quy định (không bao gồm phần ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Đóng 4,5% bảo hiểm y tế: Mức hỗ trợ đối với 1 thành viên tại thời điểm tháng 4/2024: 81.000 đồng/người/tháng (1.800.000 đồng (mức lương cơ sở) * 4,5% (tỷ lệ đóng BHYT).

Theo tỉnh Sơn La, thực tế hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là nòng cốt hỗ trợ Công an chính quy. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với lực lượng này còn hạn chế, nên rất cần có sự hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách địa phương để người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở yên tâm công tác, đóng góp quan trọng giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Quy định trên không áp dụng đối với những người đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế với mức đóng theo quy định hiện hành.