Sử dụng ảnh người khác trong livestream TikTok: Đừng để mâu thuẫn thành rắc rối pháp lý

Ngày 10/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 4/8/2026, Công an phường Phượng Sơn tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.M.Q về việc hình ảnh của mình bị sử dụng trong quá trình phát trực tiếp (livestream) trên nền tảng TikTok.

Qua xác minh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phượng Sơn xác định, ngày 9/7/2026, trong một buổi livestream trên TikTok, một số cá nhân đã sử dụng 2 hình ảnh của chị P.T.M.Q để chia sẻ trong buổi phát trực tiếp.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa những người liên quan. Công an phường Phượng Sơn đã mời những người có liên quan cùng người đại diện hợp pháp đến làm việc để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Công an phường Phượng Sơn đã mời những người liên quan lên làm việc - (ảnh CABN).

Quá trình làm việc, những người liên quan đã nhận thức rõ hành vi của mình và chủ động xin lỗi người bị ảnh hưởng. Công an phường Phượng Sơn đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan viết cam kết không tái phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo, mạng xã hội là môi trường để kết nối, giao lưu và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh, video hoặc thông tin cá nhân của người khác để đăng tải, phát tán, chia sẻ khi chưa được đồng ý có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền riêng tư và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân.

Đặc biệt, việc sử dụng hình ảnh của người khác để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, xúc phạm, bôi nhọ hoặc gây ảnh hưởng đến đời sống của người bị tác động có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Theo cơ quan công an, người dân không nên đăng tải, phát tán hoặc chia sẻ hình ảnh, video, thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý hoặc không có căn cứ pháp luật cho phép; không sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc đưa mâu thuẫn cá nhân lên mạng để công kích, bôi nhọ.

Công an phường Phượng Sơn làm việc với cá nhân và đại diện hợp pháp của người vi phạm - (ảnh CABN).

Cha mẹ, người giám hộ cũng cần quan tâm, quản lý và hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm và đúng quy định pháp luật.

Khi phát hiện hành vi đăng tải, chia sẻ trái phép hình ảnh, video hoặc thông tin cá nhân trên không gian mạng, người dân cần chủ động lưu giữ các thông tin, tài liệu liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, một số hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc các thông tin vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, người vi phạm còn có thể phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bị xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật có liên quan.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị mỗi người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng, không đăng tải khi chưa được phép và không sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.