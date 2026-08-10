Phú Thọ: Khởi tố 21 bị can trong đường dây quảng cáo sản phẩm Đông y 'dỏm' bằng hình ảnh cắt ghép của người nổi tiếng

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào ngày 25/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1997, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) có quen biết với P.N.A. (sinh năm 1997, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc “Công ty TNHH Dược liệu N.A”. P.N.A. là người tự xây dựng công thức, đặt tên và tổ chức sản xuất các sản phẩm như “Xương khớp bà Sáu” cùng nhiều sản phẩm khác.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đạt đã thỏa thuận mua lại các sản phẩm này với giá chỉ 23.000 đồng/sản phẩm, sau đó tổ chức hệ thống quảng cáo và bán ra trên mạng xã hội với giá lên tới 199.000 đồng/sản phẩm.

Nhận thấy việc quảng cáo đúng công dụng thực tế rất khó thu hút khách hàng, Nguyễn Tiến Đạt đã chỉ đạo đội ngũ nhân sự sử dụng các bài viết, hình ảnh và video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người nổi tiếng.

Đồng thời, nhóm này đưa ra các nội dung quảng cáo phóng đại, sai lệch hoàn toàn về công dụng, chất lượng sản phẩm nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Đạt tuyển dụng hơn 20 nhân sự, phân chia thành các bộ phận chuyên môn gồm: marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển phát.

Hộp sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Chỉ tính từ tháng 5/2026 đến tháng 7/2026, nhóm đối tượng này đã bán thành công 5.429 đơn hàng trên phạm vi toàn quốc, với tổng giá trị tiền hàng lên tới hơn 2,67 tỷ đồng.

Vào ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ: 26 máy vi tính, laptop; 23 điện thoại di động; 3.200 nhãn dán và vỏ bao bì; 342 hộp sản phẩm hoàn chỉnh “Xương khớp bà Sáu” cùng số lượng lớn sản phẩm chưa đóng hộp, nguyên liệu sản xuất và tài liệu liên quan.

Các đối tượng trong vụ án cùng số trang thiết bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh tạm giữ hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tiến Đạt và các đối tượng liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt cùng 20 đồng phạm về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Đối với trường hợp của P.N.A., cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm và mức độ hành vi liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an đưa ra khuyến cáo, người dân cần hết sức thận trọng khi mua sắm các sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội; chủ động kiểm tra kỹ nguồn gốc, thông tin pháp lý, thành phần và công dụng thực tế của sản phẩm. Tuyệt đối không nên tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh người nổi tiếng hay những lời quảng cáo phóng đại, sai lệch để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi gian dối trong kinh doanh.