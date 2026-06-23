Sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Hải (SN 1995, trú tại tổ 4, khu Giếng Đáy 4, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/4, Hoàng Văn Hải điều khiển xe mô tô BKS 37L1-750.73 trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn, di chuyển từ nơi ở trọ đến khu vực đường QL279 (cũ) để mua thuốc lá. Khi mua xong, Hải điều khiển phương tiện sang đường theo chiều lưu thông từ vòng xuyến Kênh Đồng đi ngã ba Hà Khẩu.

Mặc dù tại khu vực này có hệ thống vạch sơn liền màu vàng phân chia hai chiều xe chạy, không cho phép phương tiện cắt ngang qua đường, nhưng Hải vẫn điều khiển xe đi qua phần đường ngược chiều, không chấp hành báo hiệu đường bộ và không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông trên đường ưu tiên.

Hoàng Văn Hải tại Cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Hậu quả, xe mô tô do Hải điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 14X1-380.21 do ông T.H.T. (SN 1965, trú tại khu Hà Khẩu 3, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển theo hướng vòng xuyến Kênh Đồng đi ngã ba Hà Khẩu. Vụ tai nạn khiến ông T. bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Kết quả xét nghiệm xác định, Hoàng Văn Hải có nồng độ cồn trong máu ở mức 80,64 mg/100 ml máu. Hải thừa nhận điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; sang đường không đúng quy định, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia. Mọi người cần ghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, quy tắc nhường đường và các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

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