Sức khỏe Siu Black ra sao sau gần 1 năm chạy thận?

Thứ bảy, 11:42 14/11/2026 | Thế giới showbiz
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GĐXH - Điều khiến Phương Thanh vui mừng là tinh thần của đàn chị vẫn rất tốt. “Tinh thần chị rất tốt, giọng hát vẫn rực lửa như ngày nào”.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 1.

Siu Black sinh năm 1966 tại Kon Tum, là một trong những giọng ca đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Chất giọng khỏe, vang, giàu năng lượng cùng phong cách biểu diễn máu lửa giúp chị được khán giả yêu mến với biệt danh “họa mi núi rừng”.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 2.

Sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, Siu Black sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Chị từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ trước khi theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Những ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên gắn liền với tên tuổi Siu Black, giúp nữ ca sĩ tạo được dấu ấn riêng trên sân khấu nhạc Việt.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 3.

Không chỉ hát, Siu Black còn được biết đến với vai trò giám khảo trong một số chương trình truyền hình về âm nhạc. Hình ảnh nữ ca sĩ có tiếng cười sảng khoái, cách nói chuyện thẳng thắn và nguồn năng lượng mạnh mẽ trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Ngôi sao đưa tin.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu, cuộc đời Siu Black trải qua không ít biến cố. Nữ ca sĩ từng đối mặt với những khó khăn về tài chính và đời sống cá nhân, có thời gian gần như rời xa sân khấu. Những năm tháng ấy khiến con đường nghệ thuật của chị nhiều lần bị gián đoạn.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 5.

Mới đây khi cùng xuất hiện trên sân khấu một sự kiện tại TPHCM với ca sĩ Phương Thanh, khán giả được cập nhật rõ hơn về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Theo Phương Thanh chia sẻ trên Thời Trang Vàng, Siu Black hiện đã 60 tuổi, mắc bệnh thận và phải chạy thận định kỳ. Theo nữ ca sĩ, việc điều trị ảnh hưởng nhất định đến thể trạng của Siu Black, khiến sức khỏe của chị không còn được như trước. Tuy nhiên, điều khiến Phương Thanh vui mừng là tinh thần của đàn chị vẫn rất tốt. “Tinh thần chị rất tốt, giọng hát vẫn rực lửa như ngày nào”, Phương Thanh chia sẻ. 

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 6.

Siu Black được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối và bắt đầu lọc máu từ cuối tháng 11/2025. Dù phải điều trị thường xuyên, nữ ca sĩ vẫn cố gắng duy trì hoạt động nghệ thuật và trở lại gặp gỡ khán giả khi có điều kiện.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 7.

Sau những biến cố, Siu Black lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn giữ tình yêu với sân khấu. Dù sức khỏe hiện tại không còn như trước và phải điều trị bệnh thận, Siu Black vẫn cố gắng trở lại biểu diễn khi có cơ hội.

Siu Black và sức khỏe sau gần 1 năm chạy thận: Cập nhật Mới nhất 2026 - Ảnh 8.

Ở tuổi 60, điều còn lại rõ nét nhất trong hình ảnh Siu Black có lẽ vẫn là giọng hát đầy nội lực và tinh thần mạnh mẽ. Với nhiều khán giả, chị không chỉ là một ca sĩ sở hữu chất giọng đặc biệt mà còn là một nghệ sĩ đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng chưa bao giờ thực sự từ bỏ sân khấu.


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