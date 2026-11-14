Sức khỏe Siu Black ra sao sau gần 1 năm chạy thận?

Cuộc sống giản dị ở tuổi 90 của 'Dung ma ma ác nhất màn ảnh'Thế giới showbiz -
Hoá thân xuất sắc vào vai Dung ma ma trong phim “Hoàn Châu cách cách”, diễn viên Lý Minh Khải trở thành hình tượng kinh điển cho tuyến vai phản diện trên màn ảnh.
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Hoá thân xuất sắc vào vai Dung ma ma trong phim “Hoàn Châu cách cách”, diễn viên Lý Minh Khải trở thành hình tượng kinh điển cho tuyến vai phản diện trên màn ảnh.
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