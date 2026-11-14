Sức khỏe Siu Black ra sao sau gần 1 năm chạy thận?

Mới đây khi cùng xuất hiện trên sân khấu một sự kiện tại TPHCM với ca sĩ Phương Thanh, khán giả được cập nhật rõ hơn về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Theo Phương Thanh chia sẻ trên Thời Trang Vàng, Siu Black hiện đã 60 tuổi, mắc bệnh thận và phải chạy thận định kỳ. Theo nữ ca sĩ, việc điều trị ảnh hưởng nhất định đến thể trạng của Siu Black, khiến sức khỏe của chị không còn được như trước. Tuy nhiên, điều khiến Phương Thanh vui mừng là tinh thần của đàn chị vẫn rất tốt. “Tinh thần chị rất tốt, giọng hát vẫn rực lửa như ngày nào”, Phương Thanh chia sẻ.