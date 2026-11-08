Ca sĩ Tóc Tiên mang 'Em Tiên' chinh phục 'Eurovision Song Contest Asia 2026'

Theo VTV, Chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026" được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV3 ngày 14/11. Trong mùa giải đầu tiên tổ chức, chương trình quy tụ 11 nghệ sĩ đến từ 11 quốc gia cùng với những tác phẩm âm nhạc đặc sắc, được chuẩn bị công phu dành cho sự kiện.

Ca khúc "Em Tiên" của S•HUBE được lựa chọn trở thành ca khúc đại diện Việt Nam, đồng hành cùng ca sĩ Tóc Tiên trong hành trình tỏa sáng tại "Eurovision Song Contest Asia 2026". Theo thứ tự biểu diễn được công bố, Tóc Tiên sẽ là người đầu tiên mang ca khúc lên sân khấu. Đây là áp lực không nhỏ dành cho đại diện của Việt Nam.

Thứ tự biểu diễn của các nghệ sĩ tại chung kết "Eurovision Song Contest Asia 2026" (Ảnh: Eurovision Song Contest)

Vừa qua, thông qua các nền tảng nghe nhạc, 11 ca khúc dự tranh đã được giới thiệu với công chúng, qua đó mang đến cái nhìn ban đầu về những nét thu hút riêng của mỗi tiết mục. Đại diện của Hàn Quốc mang nét đặc trưng của Kpop. Đại diện của Lào lại gây bất ngờ với ca khúc mang giai điệu bắt tai cùng phong cách trình diễn trẻ trung, gợi cảm. Thái Lan chọn tiết mục song ca lãng mạn được thể hiện bởi hai nghệ sĩ Mang và Daou.

Đại diện đến từ Mông Cổ, Bhutan, Nepal, Campuchia, Bangladesh... cũng thu hút sự chú ý với nhiều nét riêng, độc đáo trong cách thể hiện, trình diễn.

Tóc Tiên trình diễn ca khúc "Em Tiên" tại chương trình "Thanh âm Việt Nam" (Ảnh: BTC)

Ca khúc "Em Tiên" bắt đầu từ những hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam nhưng được nhìn lại bằng một tinh thần trẻ trung và hiện đại. Ca khúc tạo nên sự kết hợp giữa những âm thanh, nhạc cụ mang màu sắc dân gian truyền thống với chất liệu điện tử, đưa những giá trị quen thuộc vào một không gian âm nhạc mới mẻ và giàu năng lượng.

Tại "Eurovision Song Contest Asia 2026", đại diện Việt Nam sẽ bước vào một thử thách hoàn toàn khác khi khán giả không được bình chọn cho chính quốc gia mình. Vì vậy, với Tóc Tiên và "Em Tiên", thử thách phía trước không chỉ nằm ở việc mang một ca khúc có dấu ấn Việt Nam đến sân khấu khu vực, mà còn ở khả năng khiến câu chuyện ấy chạm tới những khán giả đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.