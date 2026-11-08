Khoảnh khắc mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh trông cháu nội để con dâu chấm thi hoa hậu khiến fan thích thú

Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.

Tối 7/11, Đỗ Mỹ Linh có mặt tại Hải Phòng với vai trò giám khảo đêm thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi có mẹ ruột, mẹ chồng, con gái Titi và 2 cháu là con của anh chồng - doanh nhân Đỗ Quang Vinh.

Trong một đoạn video ghi lại tại đêm chung kết, bà Thanh Hòa, phu nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), ngồi ở hàng ghế khán giả, vòng tay giữ bé Titi trong lòng. Hai bà cháu theo dõi chương trình trong lúc Đỗ Mỹ Linh làm nhiệm vụ ở khu vực ban giám khảo.

Phu nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) ngồi ở hàng ghế khán giả trông cháu nội Titi và theo dõi chương trình trong lúc Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo.

Đây là lần hiếm hoi bà Thanh Hòa cùng con dâu xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Trước đó, bà thường được bắt gặp cùng các cháu nội tại những trận đấu của CLB Hà Nội hoặc các sự kiện do Tập đoàn T&T tổ chức. Khoảnh khắc bà chăm cháu ở đêm thi khiến nhiều khán giả thích thú vì sự gần gũi. "Bà nội coi cháu cho con dâu đi chấm thi hoa hậu, nghe dễ thương thiệt chứ", một khán giả bình luận.

Trước giờ thi, Đỗ Mỹ Linh cũng chia sẻ video về các thành viên trong gia đình mà cô gọi vui là "dàn trợ lý". Trong clip, Titi tíu tít chạy theo mẹ, cùng hai anh chị họ Gấu và Thỏ nâng tà váy cho cô. Bà Thanh Hòa bế cháu út của con trai lớn Đỗ Quang Vinh khi cả nhà chụp ảnh lưu niệm. Lúc Mỹ Linh lên thảm đỏ, hai bà thay cô trông nom các bé.

Mẹ chồng đại gia của Đỗ Mỹ Linh bế các cháu theo con dâu đi chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm chung kết đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Trở lại cuộc thi với vai trò giám khảo, cô đã dành thời gian gặp gỡ thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm và theo dõi sự tiến bộ của họ trước đêm thi. Kết quả, Nguyễn Yến Trang, sinh năm 2006, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giành vương miện cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bà Thanh Hòa và ông Đỗ Quang Hiển, vào tháng 10/2022. Hai người đón con gái đầu lòng Tuệ An, tên thân mật là Titi, vào năm 2023 và có thêm em bé thứ hai vào tháng 4/2026. Khoảng nửa năm sau khi sinh con, Hoa hậu Việt Nam 2016 xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện, trong đó có lần trở lại cuộc thi từng đưa cô đến với công chúng.