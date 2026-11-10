Tình bạn của Tăng Thanh Hà và 'người yêu màn ảnh' sau gần 2 thập kỷ
Đóng cặp cùng nhau từ "Bỗng dưng muốn khóc", Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải duy trì tình bạn thân thiết suốt 18 năm qua.
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