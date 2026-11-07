Ai sẽ trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026?

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Hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Trước đó VTV đưa tin, tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Biển Dragon Beach, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội, 25 thí sinh được lựa chọn vào Chung kết toàn quốc, tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với chủ đề "Miền Hương Sắc", cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đêm Chung khảo là dịp đánh giá sự trưởng thành của 53 thí sinh sau gần hai tháng học tập, rèn luyện, trải nghiệm văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Biển Dragon Beach, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi tại đêm Chung khảo, Ban Giám khảo lựa chọn 24 thí sinh vào Chung kết. Suất còn lại thuộc về thí sinh có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi.

Gương mặt sáng giá nào sẽ đăng quang?

Theo VTC News, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tối nay 7/11 tại Hải Phòng với màn tranh tài của 25 thí sinh. Trước đêm thi quan trọng, những gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao nhất dần lộ diện. Phạm Vân Hà (SBD 638) - thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đang là cái tên được chú ý. Người đẹp Hải Phòng sở hữu chiều cao nổi bật là 1m75 với số đo ba vòng 80-60-94 cm.

Ngoài sắc vóc, người đẹp sinh năm 2008 này còn có trình độ học vấn ấn tượng. Cô theo học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Thời phổ thông, cô từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố các môn tiếng Pháp, Hóa học và Sinh học.

Chung khảo toàn quốc là chặng tuyển chọn quan trọng trước vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi tiếp tục tìm kiếm gương mặt hội tụ các giá trị nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Lê Phương Nghi (SBD 031) có thành tích học tập đáng chú ý khi đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn địa lý, IELTS 7.5. Cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Lê Phương Nghi (SBD 031).

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982) gây chú ý với lợi thế hình thể và phần trình diễn áo tắm tại đêm chung khảo. Cô hiện là sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982).

Phạm Vân Hà (SBD 638), sinh năm 2008, cao 1,75 m, hiện là sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp và từng giới thiệu dự án chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Vân Hà (SBD 638).

Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, có kinh nghiệm trình diễn và nhận được sự quan tâm của khán giả qua hoạt động bình chọn tại vòng chung khảo.

Vũ Hồng Hạnh (SBD 378).

Gouband Lisa (SBD 124), mang hai dòng máu Việt - Pháp, từng vào Top 10 Miss Cosmo TP.HCM. Cô còn có trải nghiệm thi đấu bóng bầu dục và bóng đá, tạo nét riêng trong hồ sơ dự thi.