SUV điện giá 512 triệu đồng đẹp khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, sạc nhanh, chạy tới 620 km, rẻ chỉ ngang xe hạng A khiến dân tình 'phát sốt'
GĐXH - SUV điện đang khiến dân tình ‘phát sốt’ bởi khả năng sạc siêu tốc trong 9 phút đạt 97% pin, phạm vi hoạt động lên tới 620 km/lần sạc, giá chỉ từ 512 triệu đồng.
SUV điện đẹp khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, sạc siêu nhanh, chạy tới 620 km
BYD chính thức ra mắt phiên bản Ti3 Flash Charging Edition thuộc dòng Fang Cheng Bao, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ sạc nhanh và nền tảng xe điện của hãng.
Ti3 Flash Charging Edition được cung cấp với hai cấu hình gồm bản dẫn động cầu sau có tầm hoạt động 620 km và bản dẫn động bốn bánh với tầm hoạt động 565 km. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này nằm ở công nghệ sạc siêu nhanh. Trong điều kiện nhiệt độ bình thường, xe có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 5 phút, và đạt 97% pin sau khoảng 9 phút.
Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt ở mức -30°C, thời gian sạc cũng chỉ kéo dài thêm khoảng 3 phút, cho thấy khả năng thích ứng ấn tượng của hệ thống pin mới.
Được phát triển trên nền tảng EVO+, Ti3 Flash Charging Edition sở hữu hệ thống treo trước dạng tay đòn kép MacPherson và treo sau 5 liên kết, mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành và độ êm ái. Xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp công nghệ tích hợp pin vào thân xe (CTB), đồng thời hỗ trợ cấp điện ra ngoài công suất 6 kW và trang bị cốp trước dung tích lớn 151 lít.
Về công nghệ, mẫu xe được tích hợp hàng loạt tính năng thông minh và an toàn như hệ thống dự đoán chủ động DiSus-C+, khoang lái AI, hệ thống hỗ trợ lái God’s Eye, công nghệ chống say xe thông minh và hệ thống ổn định khi nổ lốp tốc độ cao TSC. Không gian nội thất cũng được chú trọng với ghế trước có sưởi và thông gió, vô lăng sưởi, kính cách âm hai lớp phía trước, màn hình trung tâm 15,6 inch, HUD 12 inch, hệ thống đèn nội thất đa màu cùng nhiều tiện ích lưu trữ linh hoạt.
Riêng phiên bản dẫn động bốn bánh 565 km được nâng cấp thêm về hiệu suất và tiện nghi. Xe trang bị hệ thống nhận diện địa hình thông minh iATS, kiểm soát mô-men xoắn iTAC và hệ dẫn động bốn bánh điện thông minh, đi kèm bộ mâm 19 inch và hệ thống phanh hiệu năng cao với kẹp phanh 4 piston. Nội thất bổ sung ghế chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, hỗ trợ lưng ghế, gác chân cho ghế phụ, tủ lạnh nóng/lạnh và ổ điện 220V trong xe.
Bên cạnh đó, trải nghiệm giải trí cũng được nâng tầm với hệ thống âm thanh Devialet 14 loa, cùng các phụ kiện độc quyền như đèn pin và micro mang thương hiệu Fang Cheng Bao. Với những trang bị và công nghệ đáng chú ý, Ti3 Flash Charging Edition được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn trong phân khúc xe điện nhờ khả năng sạc siêu nhanh và hệ sinh thái tiện nghi toàn diện.
Giá SUV điện Ti3 Flash Charging Edition
Mẫu xe được giới thiệu lần đầu tại sự kiện công bố pin Blade Battery 2.0, nay đã chính thức mở bán với hai phiên bản, có giá lần lượt 153.800 nhân dân tệ (khoảng 512 triệu đồng) và 169.800 nhân dân tệ (tương đương 565 triệu đồng).
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
