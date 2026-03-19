Sedan hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2 rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến khách hàng trẻ mê mẩn

Sedan hạng B thiết kế thể thao, 7 túi khí, ADAS cấp độ 2

Hyundai Verna sẽ là mẫu sedan "thế chân" Grand i10 với giá bán quy đổi chỉ từ 330 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp





Hyundai Motor India Limited vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu Hyundai Verna, hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thiết kế hiện đại, công nghệ cao và hàng loạt trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc.

Verna mới được định vị với diện mạo mạnh mẽ và cao cấp hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome đen, cụm đèn LED projector kép cùng thiết kế cản trước/sau cứng cáp. Bộ mâm hợp kim cắt kim cương 16 inch góp phần tăng tính thể thao cho tổng thể.

Mẫu sedan này cũng được quảng bá là rộng nhất phân khúc, với chiều dài 4.565 mm, trục cơ sở 2.670 mm và chiều rộng 1.765 mm, qua đó cải thiện đáng kể không gian cabin và sự thoải mái cho hành khách.

Bên trong khoang lái, Verna mới sở hữu vô-lăng D-cut thể thao, ghế bọc da nhân tạo và loạt tiện nghi đáng chú ý như ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng và chức năng "walk-in".

Một số trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc gồm rèm che nắng kính sau, cốp điện thông minh và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Khoang hành lý đạt dung tích 528 lít, thuộc nhóm lớn nhất phân khúc sedan hạng C.

Verna mới được trang bị cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch cho cả bảng đồng hồ và hệ thống giải trí, tích hợp hơn 70 tính năng kết nối thông qua nền tảng Bluelink.

Ngoài ra, xe hỗ trợ hơn 350 lệnh điều khiển bằng giọng nói, sạc không dây, cửa sổ trời, ghế trước làm mát, cùng khả năng kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay.

Đáng chú ý, xe còn có hệ thống camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cụm điều khiển điều hòa. Xe cũng được trang bị hệ thống giải trí dạng chuyển đổi. Đây là một trong những tính năng hiếm gặp trong phân khúc sedan hạng B.

Hyundai Verna mới tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng 1.5L. Trong đó, bản Turbo GDi cho công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp.

Xe còn có các chế độ lái (Eco, Normal, Sport), lẫy chuyển số sau vô-lăng và hệ thống tạm dừng động cơ tạm thời (ISG), hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, Verna mới được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với 20 tính năng. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc có tới 7 túi khí, bao gồm túi khí trung tâm.

Ngoài ra, xe còn có camera hành trình tích hợp, cảm biến mưa tự động, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và nhiều công nghệ hỗ trợ khác. Tổng cộng, mẫu sedan này sở hữu hơn 75 tính năng an toàn.

Giá sedan hạng B Hyundai Verna

Hyundai Verna 2026 (hay Accent tại Việt Nam) thế hệ mới đã ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 3/2026 với giá khởi điểm từ khoảng 330 triệu đồng (1.098.400 Rupee) cho bản tiêu chuẩn và lên đến 520 triệu đồng (1.825.000 Rupee) cho bản cao cấp. Xe nổi bật với thiết kế hiện đại, động cơ 1.5L/1.5L Turbo và hệ thống an toàn ADAS.

Theo đại diện Hyundai, Verna mới không chỉ là bản nâng cấp sản phẩm mà còn là tuyên ngôn thiết kế và công nghệ, hướng đến thế hệ khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu sedan vừa cá tính, vừa giàu trang bị.

Xe được bổ sung hai màu sơn mới gồm Classy Blue và Titan Grey Matte, bên cạnh các tùy chọn quen thuộc, nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho người dùng.

Liệu rằng, bản nâng cấp lần này có được phân phối tại thị trường Việt Nam hay không? Nếu có với giá bán trên dưới 400 triệu hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng trẻ Việt.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.